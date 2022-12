Biathlon: du mieux pour Fillon Maillet avant le Grand-Bornand, nouveau podium pour Jacquelin

En difficulté depuis le début de la saison, Quentin Fillon Maillet a entrevu du mieux avec une place au pied du podium de la poursuite à Hochfilzen (Autriche) dimanche, juste derrière Emilien Jacquelin, son premier top 5 de l'hiver, avant de rejoindre le Grand-Bornand.

Le sourire de "QFM" au moment de prendre place au pied du podium autrichien pendant la cérémonie protocolaire voulait dire beaucoup.

Il venait de boucler au quatrième rang la poursuite, entamée en septième position avec près d'1 min 10 sec de retard sur la tête, le retard accumulé lors du sprint.

Grâce à un 19/20 au tir - et en particulier un convaincant 10/10 debout - Fillon Maillet a gratté trois places, mais termine à plus d'1 min 20 sec derrière Johannes Boe, son principal rival en pleine forme, suivi du Norvégien Sturla Laegreid (2e à 47.9) et d'Emilien Jacquelin (3e à 1:13.9)

Son meilleur résultat de la saison néanmoins, lui qui jusque-là s'était classé au mieux dixième au long de la semaine d'ouverture de la Coupe du monde à Kontiolahti (Finlande), septième du sprint vendredi, et était apparu abattu la veille après le relais masculin qu'il avait fait glisser de la deuxième à la quatrième position.

"Aujourd'hui j'ai réussi à produire une course satisfaisante, pas parfaite, mais qui me donne le sourire", souffle Fillon Maillet au micro de la chaîne L'Equipe.

"C'est sûr que ce n'est pas la place que j'attends, pas encore le niveau d'excellence que j'attends de moi-même, mais ça monte petit à petit", poursuit-il, même si un doigt gelé au moment de son second tir couché lui a coûté de précieuses secondes (dernier temps de tir en près de 50 sec).

- Double doublé pour Boe -

"J'avais plus d'armes pour me battre sur les skis, j'ai réussi à produire des beaux tirs, ça fait plaisir juste avant le Grand-Bornand", apprécie le quintuple médaillé olympique de Pékin et tenant du gros globe de cristal.

L'étape française, la troisième de la saison et la dernière avant la coupure de fin d'année, à partir de jeudi prochain, constituerait le terrain idéal pour confirmer son sa montée en puissance.

Fillon Maillet y disposera de trois cartouches : sprint jeudi, poursuite samedi et mass start, la première de l'hiver, dimanche.

Troisième des deux premières poursuites de la saison, à Kontiolahti il y a une semaine puis ce dimanche, et deuxième du sprint dans le Tyrol autrichien entre-temps, Jacquelin cherchera lui à poursuivre devant le public français sa série de podiums consécutifs.

Ses trois cibles manquées dimanche lui ont valu de se faire doubler par Laegreid, auteur d'une faute de moins. Mais il se maintient en troisième position au classement général de la Coupe du monde, derrière le duo norvégien Boe-Laegreid.

"On a des fabuleux souvenirs au Grand-Bornand et on y va avec beaucoup d'ambitions", assure le double champion du monde en titre de la poursuite.

Tout devant, Johannes Boe, qui s'était élancé avec plus de quarante secondes d'avance sur ses deux plus proches poursuivants, Jacquelin et Laegreid, s'est imposé en solitaire malgré deux tours de pénalité.

Pour l'instant, le Norvégien, quadruple champion olympique en titre et triple vainqueur du gros globe entre 2019 et 2021, est seul au monde : il s'est offert sa quatrième victoire individuelle d'affilée (en cinq courses depuis le début de l'hiver) et son deuxième doublé sprint-poursuite consécutif après celui réussi à Kontiolahti. Relais inclus, il en est même à six succès de suite. C'est ce qu'on appelle faire carton plein.