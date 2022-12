Avec sa surveillance aérienne, Frontex se rend complice d'abus en Libye, selon des ONG

(Belga) L'utilisation par l'Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes (Frontex) de la surveillance aérienne pour faciliter l'interception des bateaux de migrants par les garde-côtes libyens rend Frontex complice des abus systématiques dont sont victimes ces migrants s'ils sont renvoyés de force en Libye, dénoncent lundi Human Rights Watch (HRW) et Border Forensics. Les deux ONG se basent sur l'analyses de données et sur des témoignages réunis dans un dossier web interactif.

Ce dernier documente le rôle joué par des avions et un drone affrétés par l'Agence. Ceux-ci transmettent des informations à un centre de coordination de l'Agence, à Varsovie, qui décide ensuite quand et qui alerter à propos des embarcations de migrants. Selon les ONG, c'est là que le bât blesse, l'analyse des données disponibles démontre, d'après elles, que Frontex œuvre "non pas pour secourir les personnes en détresse mais pour les empêcher d'atteindre le territoire de l'UE". "Le fait de ne pas informer les organisations de sauvetage au sujet des bateaux en détresse, ou de ne pas émettre des alertes Mayday à tous les navires se trouvant dans la zone, illustre l'interprétation volontairement étroite de la détresse par Frontex", écrivent les deux organisations dans un communiqué. Selon les chiffres de Frontex, repris dans le dossier, celle-ci a émis 21 alertes de détresse entre 2020 et 2021 alors que la surveillance aérienne a permis de détecter 433 embarcations en Méditerranée centrale pour la seule année 2021. Sur cette même période, l'agence a permis aux gardes-côte libyens de procéder au retour forcé d'environ 10.000 personnes. (Belga)