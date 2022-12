Borrell juge "très préoccupantes" les accusations de corruption au Parlement européen

(Belga) Le chef de la diplomatie européenne Josep Borrell a jugé lundi "très préoccupantes" les "graves accusations" portées contre la vice-présidente grecque du Parlement européen, la socialiste Eva Kaili, inculpée pour corruption et blanchiment d'argent et écrouée dimanche à Bruxelles.

"Ces informations sont très préoccupantes", a-t-il déclaré à son arrivée pour une réunion des ministres des Affaires étrangères de l'Union européenne. "Une enquête est en cours et nous la suivons", a-t-il précisé. "Il s'agit de très graves accusations". "C'est un scandale sur lequel nous devons faire éclater la vérité afin que nous puissions nous assurer que cela ne se reproduise pas", a pour sa part insisté le chef de la diplomatie irlandaise Simon Coveney. "Une enquête complète et transparente doit être menée afin d'obtenir une explication sur ce qui s'est passé", a-t-il ajouté. Mme Kaili et trois autres personnes, dont un ancien élu européen italien, ont été interpellées et écrouées dans le cadre d'une enquête menée par un juge belge sur des soupçons de versements par le Qatar pour influencer des décisions au sein du Parlement européen. Des "sacs de billets" ont été trouvés dans l'appartement de Mme Kaili, a-t-on appris de source judiciaire. L'affaire doit être discutée lundi lors d'une réunion des présidents des groupes politiques du Parlement européen à l'ouverture de la session plénière organisée à Strasbourg (France). (Belga)