Une clé USB avec un message d'adieu d'Ibrahim El Bakraoui trouvée chez Ali El Haddad Asufi

(Belga) Les procureurs fédéraux ont évoqué, lundi, dans le chapitre de leur acte d'accusation consacré aux indices de culpabilité d'Ali El Haddad Asufi, la découverte d'une clé USB suspecte chez ce dernier. Elle contenait plusieurs messages d'adieu enregistrés par Ibrahim El Bakraoui, qui s'est fait exploser à l'aéroport le 22 mars 2016.

Cette clé USB avait échappé aux enquêteurs lorsqu'ils ont perquisitionné pour la première fois le domicile d'Ali El Haddad Asufi, le 24 mars 2016. C'est donc lors de la seconde perquisition qu'ils ont pu mettre la main dessus. "Ali El Haddad Asufi avait pris soin d'y coller une étiquette RCCU [Regional Computer Crime Unit NDLR], préalablement apposée sur une autre clé saisie puis restituée, donnant l'impression qu'elle avait déjà été analysée par ce service", mentionne l'acte d'accusation. Cette clé USB a été connectée à l'ordinateur retrouvé rue du Dries ainsi qu'à l'ordinateur retrouvé rue Max Roos. Elle contenait six fichiers créés le 21 mars 2016, veille des attentats. Il s'agit de messages d'adieu, enregistrés par Ibrahim El Bakraoui, à destination de diverses personnes. Il ne donne aucun nom des personnes à qui il s'adresse et s'en explique: "on va pas citer de nom comme ça, on sait jamais où cet audio il va arriver, mais le frère inchallah qui va vous le faire écouter normalement... Il sait à qui il doit le faire écouter". (Belga)