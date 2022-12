Poutine ne fera pas sa conférence de presse traditionnelle de fin d'année

(Belga) Le président russe Vladimir Poutine ne fera pas sa traditionnelle conférence de presse de fin d'année, a annoncé lundi le Kremlin, dans le contexte des revers militaires accumulés par la Russie en Ukraine et des sanctions occidentales imposées à Moscou.

"D'ici le début de la nouvelle année, il n'y aura pas" de conférence de presse du président, a déclaré, lors d'un briefing téléphonique, le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, relevant que M. Poutine parlait à la presse en d'autres occasions, notamment lors de ses déplacements à l'étranger. Le grand face-à-face de Vladimir Poutine avec la presse était pourtant organisé chaque année depuis 2001, à l'exception de la période entre 2008 et 2012, lorsqu'il occupait le poste de Premier ministre. Réunissant des centaines de journalistes russes et étrangers, cette conférence de presse annuelle dure généralement plusieurs heures, le dirigeant russe répondant en direct aux questions sur toutes sortes de sujets, qu'il s'agisse de diplomatie ou des problèmes du quotidien des Russes. Les réponses du président aux médias s'apparentaient souvent à des ordres donnés au gouvernement ou aux autorités régionales. La décision de ne pas tenir la conférence de presse de fin d'année intervient alors que la Russie, qui a déclenché en février une offensive militaire contre l'Ukraine, a essuyé ces derniers mois plusieurs revers militaires et décrété une mobilisation partielle en septembre. Frappée par une pluie de sanctions occidentales depuis le début de cette offensive, la Russie fait face désormais à un embargo sur la livraison de son pétrole à l'UE. (Belga)