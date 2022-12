"Pensez à prévoir une pièce où votre chat pourra se réfugier": quelques conseils pour passer de bonnes fêtes avec vos animaux

Julie Willems, comportementaliste animalier, était l'invitée du RTL Info Bienvenue ce lundi. Elle donne des pistes aux propriétaires d'animaux pour être plus sereins pendant les fêtes.

Comment faire pour empêcher notre chat de jouer avec le sapin et casser les boules??

Les chats détestent les changements sur leur territoire donc il faut imaginer des changements progressifs. Installer le sapin un jour, les guirlandes le lendemain et les boules le surlendemain pour que ce ne soit pas un changement trop brutal pour le chat. Ensuite, si on a un chat qui est susceptible de monter sur le sapin, il faut attacher le sapin au mur pour le rendre plus stable. Idem pour les boules, il faut bien les attacher au sapin, il va être tenté de jouer avec, on essaye d'éviter la casse. Il faut éviter d'avoir trop de décoration sur les branches basses aussi.

Tout le monde est sur son 31 pour les fêtes et le chien grimpe sur les invités. Que faire??

On ne peut pas demander à son chien de comprendre qu'il peut sauter sur les gens quand ils sont en jeans et qu'il ne peut pas sauter quand ils sont en robe de soirée. Donc ce qu'il faut, c'est apprendre à son chien à ne pas sauter avant les fêtes. Ne pas attendre qu'il soit sur nous pour dire qu'il ne peut pas. C'est vraiment au moment où il veut sauter, où il va sauter qu'on va le retenir en lui disant non et le féliciter quand il retombe les quatre pattes au sol.

C'est possible à faire en 15 jours?? Même pour les chiens plus âgés??

L'âge n'a aucune importance, on peut tout apprendre à un chien. En deux semaines, il y a largement le temps. Il faudra peut-être faire venir des invités pour lui apprendre à ne pas sauter sur les convives, mais à part ça, c'est tout à fait faisable.

Quels conseils pour que le chien soit calme le jour J?? Il y a de l'animation, comment évider que le chien tourne en rond de convive en convive toute la soirée ?

Il faut qu'il se dépense. C'est vrai qu'entre le 24 et 31, ce n'est pas toujours facile avec l'emploi du temps, mais alors on ne peut pas lui en vouloir s'il est fort nerveux. Il faut se lever un petit peu plus tôt, aller faire une grande balade, le lâcher pour qu'il puisse bien se dépenser et là, il sera plus calme. Ce qu'on peut faire également, c'est lui donner de quoi s'occuper pendant la soirée. Lui donner un bel os qu'il pourra mastiquer par exemple.

Les soirées de fête, ne risquent-elles pas de déstabiliser les animaux dans leur routine??

Les chiens sont des animaux qui s'adaptent, qui ne sont pas tellement perturbés par les changements. Les chats, un petit peu moins, dans leur cas, il faut prévoir une pièce dans laquelle ils vont pouvoir aller se réfugier s'il y a trop de bruit, trop d'animation ou trop de gens.