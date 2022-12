Le ciel d’Anderlecht illuminé la nuit "par une lumière surpuissante orange": "Comment pouvons-nous accepter une telle consommation d’énergie?"

Plusieurs Anderlechtois ont pu observer ce week-end un ciel jaune orangé durant les nuits. Cet effet lumineux vient du stade du Sporting d’Anderlecht. En concertation avec la commune, le club indique avoir décidé d’éteindre les lumières la nuit.

Photos à l’appui, Viktor nous informe de ce qu’il a observé durant la nuit de vendredi à samedi dernier, via le bouton orange Alertez-nous. A savoir "le ciel entier illuminé toute la nuit par une lumière surpuissante orange". Comme d’autres Anderlechtois, le riverain du stade a partagé ses inquiétudes sur le groupe Facebook l’Anderlechtoise.



Yousra nous a contactés pour les mêmes raisons. "Il était 1h29 quand j’ai pris ces photos", dit-elle. "Le ciel était d’une couleur impressionnante en pleine nuit… Comme s’il y avait la nuit d’un côté et le jour avec le lever du soleil de l’autre".



©Alertez-nous



Viktor poursuit en affirmant "que cette lumière proviendrait du stade d’Anderlecht qui doit chauffer sa pelouse". Ce qui l’amène à faire cette remarque : "En ces temps de sobriété énergétique, où le foot est déjà fort critiqué, comment pouvons-nous encore accepter une telle consommation d’énergie ?".



Interrogé, le Royal Sporting Club d’Anderlecht (RSCA) reconnaît un certain phénomène "de pilier de lumière qui peut être vu au-dessus du stade" et donne quelques éléments d’explication.



La pelouse du stade est effectivement protégée du froid "avec des bâches argentées". "Sur ces bâches, il y a des lumières qui alimentent le gazon et qui sont projetées vers le haut". Le club ajoute que "le brouillard et le froid intensifient cet effet lumineux".



Questionné par la commune, elle-même avertie par des habitants, le Sporting a décidé "d’éteindre les lumières de 22 heures à 8 heures du matin, dès samedi dernier". Hier, "les lumières devaient déjà être éteintes à partir de 18 heures".



A propos des considérations environnementales soulevées par Viktor, le club d’Anderlecht répond que "l'énergie du stade est en grande partie alimentée par des panneaux solaires". "Nous sommes très vigilants sur notre consommation d’énergie", conclut-il.



©Alertez-nous



©Alertez-nous