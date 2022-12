L'OMS met en garde contre les infections à streptocoques chez les enfants

(Belga) L'Organisation mondiale de la Santé (OMS) et le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (ECDC) ont appelé à la vigilance face à une augmentation des maladies graves dues aux infections à streptocoques du groupe A chez les enfants, ont-ils déclaré lundi dans un communiqué conjoint.

La France, l'Irlande, les Pays-Bas, l'Espagne, la Suède et le Royaume-Uni ont en effet signalé une augmentation du nombre de cas d'une maladie grave connue sous le nom d'infection invasive à streptocoques du groupe A (IISGA) chez les enfants de moins de 10 ans en 2022. Plusieurs décès liés à ces infections ont également été signalés dans cette tranche d'âge. En Grande-Bretagne et en France, le nombre de cas graves est en outre plusieurs fois supérieur à celui durant la même période avant la pandémie. Les infections à streptocoques ne provoquent généralement que des maladies bénignes, telles que la scarlatine, et peuvent être bien traitées avec des antibiotiques, mais dans de rares cas, elles peuvent entraîner de graves complications. Sur base des résultats des études préliminaires, les experts de l'OMS estiment que l'augmentation ne trouve pas son origine dans l'apparition d'un nouveau variant du streptocoque A pas plus que dans la résistance aux antibiotiques. Cette recrudescence est probablement due à une sorte d'effet de rattrapage post-pandémique. Le nombre de maladies graves pourrait également être plus important en raison de la circulation actuelle de nombreux autres virus qui, associés aux streptocoques, aggravent les maladies. Bien que les experts de l'OMS considèrent que le risque pour le grand public est faible jusqu'à présent, ils ont néanmoins appelé les pays européens à la vigilance. (Belga)