France: quatre blessés à l'arme blanche, dont deux graves, dans un magasin du Nord

(Belga) Quatre personnes ont été blessées lundi soir à l'arme blanche, dont deux gravement, dans un magasin Lidl dans le nord de la France, à Jeumont (Nord), près de Maubeuge, par un homme aux motivations inconnues, qui a ensuite tenté de mettre fin à ses jours.

Le pronostic vital des deux blessés graves n'est pas engagé, contrairement à celui de l'auteur, lui aussi grièvement touché, a précisé une source policière. Selon une deuxième source policière, cet homme d'une quarantaine d'années a tenté de mettre fin à ses jours en se blessant volontairement à la gorge avec son couteau. Deux autres personnes présentes dans le magasin ont été blessées plus légèrement. Selon les pompiers, qui sont intervenus peu après 19H00, les deux victimes gravement blessées ont été transportées vers l'hôpital de Valenciennes. L'auteur a lui été héliporté vers le CHU de Lille. Les faits se sont déroulés en début de soirée, quand cet homme est entré dans le magasin Lidl équipé notamment "d'un hachoir" et s'en est pris aux clients, a raconté la première source policière. Une dizaine de personnes étaient alors présentes sur place. Selon les premiers éléments de l'enquête, l'agresseur ne s'est pas exprimé avant de passer à l'acte, a ajouté cette même source. Une source proche du dossier a précisé que l'homme était muni de deux couteaux et d'un hachoir. Selon elle, les faits ne "ressemblent pas" à un acte terroriste. "Aucun élément actuellement ne permet d'émettre une quelconque hypothèse sur la motivation de l'agresseur", qui n'a "pas été identifié", a précisé la première source policière. La deuxième source policière a précisé que cet homme n'avait pas de papiers sur lui. La police était encore présente sur les lieux peu après 23H00. (Belga)