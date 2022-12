Démission de Jean-Claude Marcourt suite à l'affaire du greffier du parlement: il s'exprimera sur RTL info à 7h50

Le Bureau du parlement de Wallonie ne tient plus qu'à un fil. L'affaire du greffier, accusé notamment de harcèlement et de mauvaise gestion financière, a eu raison de son président, Jean-Claude Marcourt (PS), qui s'exprimera à 7h50 en exclusivité sur RTL info. Il a fait le premier pas en se disant "disponible pour démissionner spontanément", mais il refuse de le faire seul ; ce doit être pour lui "un processus collectif", comme il a déjà pu le dire à nos confrères du journal Le Soir. Il explique aussi qu'il est "droit dans ses bottes" et évoque une responsabilité collective (et qui remonte à plusieurs années) dans le dossier.

Dès 7h50, Jean-Claude Marcourt, 66 ans et dont la riche carrière politique touche à sa fin (il redeviendra simple député prochainement) s'exprimera pour la première fois auprès d'un média audiovisuel, pour RTL info, à 7h50. Il répondra aux questions d'Antonio Solimando.

Une situation confuse

Vendredi dernier, le président du PS, Paul Magnette, avait appelé l'ensemble du Bureau du Parlement wallon à la démission, après les révélations sur les dépenses folles opérées par l'assemblée et un coûteux voyage du greffier Frédéric Janssens et de Jean-Claude Marcourt à Dubaï il y a un an. Sophie Pécriaux (PS) avait rapidement annoncé son retrait du Bureau où elle siégeait.

Du côté du MR, Georges-Louis Bouchez avait pour sa part estimé que les deux libérales au sein du Bureau, Jacqueline Galant et Sybille de Coster-Bauchau, n'avaient pas à se retirer, la responsabilité des événements reposant surtout sur Jean-Claude Marcourt, selon lui. Du côté d'Ecolo, Manu Disabato, cinquième et dernier membre du Bureau, avait lancé un ultimatum lundi matin, annonçant sa démission de l'organe si Jean-Claude Marcourt ne jetait pas l'éponge avant ce lundi soir.

L'annonce lundi soir du président du l'assemblée ne clarifie pas pleinement l'imbroglio politique, le Liégeois n'entendant donc se retirer que dans le cas d'une démission collective. On en saura sans doute plus à 7h50.

Qu'est-ce que le Bureau du parlement ?

Le Bureau (dont les réunions se déroulent à huis clos) règle les questions administratives et financières concernant les députés ainsi que les questions administratives, financières et judiciaires concernant l'organisation interne du Parlement wallon, son administration et ses organes. Le Bureau nomme les membres du personnel du Parlement wallon à l'exception du greffier. Le Bureau comprend le président du Parlement, deux vice-présidents et deux secrétaires.