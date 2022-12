"Un ministre, ça ferme sa gueule ou ça démissionne": Jean-Claude Marcourt va donc "pouvoir l'ouvrir"

Jean-Claude Marcourt a annoncé sa démission sur RTL info mardi matin, même s'il ne reconnait "aucune faute, ni personnelle, ni collective". Au micro d'Antonio Solimando, il a évoqué la suite de sa carrière.

Votre avenir à vous ?

"Il sera très serein"

Vous redevenez simple député ?

"Simple ? On devient député, et c'est un métier respectable, j'ai beaucoup d'estime pour le travail parlementaire. On verra ce que je veux faire du reste de ma vie. En tout cas, protéger les miens, qui ont encore beaucoup souffert. On ne se rend pas compte à quel point".

Vous êtes certain d'aller au bout du mandat ?

"Oui. Depuis que je fais de la politique, j'ai toujours eu des responsabilités. J'ai appliqué la théorie de Jean-Pierre Chevènement: un ministre, ça ferme sa gueule ou ça démissionne. Cette fois-ci, j'ai démissionné, donc je vais pouvoir l'ouvrir".