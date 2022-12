Comment dégivrer votre pare-brise? Une technique est particulièrement déconseillée

Le soleil sera au rendez-vous mardi matin avant d'être progressivement masqué par des nuages venus de l'ouest. Le temps restera sec mais les températures seront inférieures à 0 °C dans une bonne partie du pays, prévoit l'Institut royal météorologique (IRM). Celles-ci oscilleront entre -3 °C dans les Hautes Fagnes et 1°C en Flandre sous un vent globalement faible et modéré à la Côte et en Ardennes.

Les automobilistes vont devoir s'armer de patience avant de pouvoir prendre la route car dégivrer son pare-brise peut prendre quelques minutes.

Pour rappel, il y a trois méthodes pour dégivrer son pare-brise:

Première solution : le grattoir à l'ancienne

: le grattoir à l'ancienne Deuxième solution : mettre une couverture en plastique

: mettre une couverture en plastique Troisième solution : mettre un spray dégivrant qui existe pour les pare-brises

Une technique populaire consiste à mettre de l'eau chaude afin de vite faire fondre la glace. Cette pratique est déconseillée car elle risque de provoquer des dommages sur votre vitre. La différence de température sera trop grande et va provoquer des fissures dans votre pare-brise.