Neige et verglas: des perturbations dans les transports d'Auvergne-Rhône-Alpes

D'importantes chutes de neige dans la nuit de lundi à mardi et l'apparition de verglas mardi matin ont perturbé la circulation routière et ferroviaire en Auvergne-Rhône-Alpes, paralysant notamment les bus dans la métropole lyonnaise.

"En raison d’un phénomène de chaussées glissantes, et malgré la rotation sans interruption des engins de salage depuis hier après-midi", la circulation était interrompue depuis 06H10 sur l’autoroute A7 entre Bourg-lès-Valence et Tain l’Hermitage (Drôme) en direction de Lyon, a rapporté Vinci Autoroutes dans un bulletin matinal. En cause, deux poids lourds "en difficulté" qui bloquaient la circulation dans le secteur de Valence.

Par ailleurs, indique Vinci, un autre poids lourd était immobilisé dans la bretelle d’accès de Tain l’Hermitage en direction de Lyon, rendant impossible l’entrée sur l’A7 sur cet échangeur.

De nombreux bouchons ont également été constatés sur l'A42 entre Bourg-en-Bresse et Lyon, l'A41 entre Genève et Grenoble, l'A480 en Isère, l'A410 en Haute-Savoie, l'A430 entre Albertville et Chambéry (Savoie), l'A89 et la N7 dans le Rhône et la N87 en Isère, selon Bison Futé.

Dans la métropole de Lyon, tous les bus sont restés au dépôt pour éviter des accidents jusqu’à 09H00 du matin minimum. Les lignes de transport scolaire sont aussi fortement perturbées, malgré le "dispositif de viabilité hivernale" mis en place par la métropole qui a permis de saler les routes dans la nuit sur les grands axes.

"Suite aux conditions météo, neige et verglas, sur l’ensemble du réseau, aucune ligne de bus ne circule actuellement", a annoncé sur Twitter le réseau des Transports en Commun Lyonnais (TCL).

Côté TER, les conditions météorologiques ont "impacté la totalité des lignes de la région (mardi) matin. De nombreux retards et suppressions en résultent", a indiqué de son côté la SNCF, précisant que "divers dérangements d'aiguillages multiplient les retards et suppressions sur l'étoile ferroviaire lyonnaise".

Vers 09H00, la SNCF a annoncé à l'AFP "une reprise progressive" sur la majorité des axes, qui seront "encore un peu perturbés jusqu'à la fin de matinée". Le trafic TGV a lui été peu perturbé, avec seulement quelques retards constatés, a-t-on précisé.

Météo-France a placé au moins jusqu'à 12H00 cinq départements de la région en vigilance orange "neige et verglas": Loire, Rhône, Ain, Savoie et Haute-Savoie. Dans la matinée, sont encore prévues des chutes de neige donnant quelques centimètres jusqu'en plaine et dans les vallées du Lyonnais aux vallées alpines.