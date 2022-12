"On les appelle les voleurs de Cupidon": les décorations de Noël de Jamal plusieurs fois dérobées, le commerçant bruxellois dépité

Jamal est désabusé. Le gérant d'un commerce, situé rue Franklin à Bruxelles, ne compte plus les vols de ses décorations de Noël. Depuis qu'il a ouvert son entreprise en décembre 2021, il décore sa façade à l'occasion des fêtes, à Pâques, Saint-Valentin ou lors des fêtes de fin d'année.

Depuis un mois, son bâtiment arbore une décoration composée de 1.500 roses. "Euphorique" depuis le début de ses activités, le Bruxellois de 32 ans, qui travaille depuis plusieurs années dans l'Horeca, est aujourd'hui profondément déçu.

"A ma grande surprise, j’ai vu qu’il y avait plusieurs trous dans la façade ces derniers jours. En visionnant les images des caméras, je vois qu’il y a des gens qui viennent se servir dans la décoration, en prenant des roses quasi chaque soir. Ma femme et moi, on les appelle les voleurs de Cupidon. Sur 1.500 roses installées, il y a au moins 200 roses qui ont été arrachées. Ces derniers temps, c’est tous les jours. Ce mur de roses m'a coûté 10.000 euros. Quand il faut faire revenir un technicien, pour chaque intervention, ça revient à quelques centaines d'euros", souligne-t-il.

Ils prennent un sac à dos et une bonne poignée

Spécialisé dans les burgers asiatiques, les woks et les sushis, Jamal ajoute que, lors des précédentes fêtes, il n'a pas été victime de vols. D'où son étonnement actuel.

"On trouvait ça à la fois frustrant et drôle de se dire, pourquoi les gens volent des roses ? Est-ce que ça arrive souvent ? Est-ce que c’est quelque chose de bon enfant en Belgique ? Ou est-ce pour le plaisir de gâcher la façade et le plaisir des yeux pour les gens ? On se demande pourquoi ils font ça au lieu de venir demander s’ils peuvent en prendre. Cela se passe à des heures où il n’y a quasi plus de passage entre 2 et 5 heures du matin. Ils viennent, ils prennent un sac à dos et une bonne poignée, une trentaine de roses, et ils repartent avec", indique-t-il.

Comme un trou en plein milieu du sapin

Le commerçant bruxellois, frustré face à cette situation, compte à présent retirer ses décorations. "Je vais laisser une façade comme chez monsieur et madame tout le monde, et pas quelque chose d’exceptionnel ou plus extravagant que d’autres commerçants. Cela attire l’œil, mais aussi des personnes mal intentionnées. Si c’est pour à chaque fois réinvestir, je préfère retirer et mettre les décorations de côté. (...) Pour remettre des décorations, il faudrait que Bruxelles devienne "zéro criminalité". Je ne pense pas que ça sera demain la veille. Si c’est pour se faire voler tous les jours, ça va nous coûter trop cher. J’aime cette ambiance de Noël et la fête est ici gâchée. C’est comme s’il y avait un trou en plein milieu du sapin. Alors qu’on fait tout pour embellir la capitale et donner un peu de gaîté aux yeux des gens. On vient nous gâcher ce plaisir", conclut-il.

Contactée par nos soins, la zone de police de Bruxelles CAPITALE Ixelles confirme avoir bien reçu la plainte de Jamal. Un procès-verbal a été rédigé et une enquête a été ouverte. Le dossier a été transmis au parquet de Bruxelles. Quant à la récurrence de ce type de vol de décoration de Noël, la porte-parole de la zone de police Ilse Van de Keere dit ne pas pouvoir actuellement la chiffrer.