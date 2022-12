Pérou: la mobilisation se poursuit avec de nombreuses routes bloquées

Les manifestations contre la nouvelle présidente du Pérou Dina Boluarte qui ont fait sept morts depuis dimanche se poursuivaient mardi matin avec de nombreuses routes bloquées dans 13 des 24 régions, selon un bilan de la police, tandis que la justice étudie une demande de libération de l'ancien chef de l'Etat Pedro Castillo, placé en détention provisoire.

La partie sud du pays, avec la région touristique de Cuzco et la deuxième ville péruvienne Arequipa, et le nord sont les zones les plus touchées alors que le centre avec la capitale Lima est préservé, selon le même rapport.

Parallèlement, des organisations paysannes et indigènes, soutenant le président destitué, ont appelé à une grève d'une durée "illimitée" à partir de mardi mais il était encore difficile en milieu de matinée d'en quantifier l'ampleur.

La justice examinait pour sa part depuis 09H20 heure locale (14H20 GMT) l'appel de la décision sur le placement de Pedro Castillo en détention provisoire, interjeté par ses avocats.

Le 7 décembre, le président de gauche âgé de 53 ans avait ordonné la dissolution du Parlement mais n'avait pas été suivi par l'armée et les parlementaires avaient peu après voté, à une large majorité, sa destitution pour "incapacité morale".

Arrêté quelques heures plus tard, Pedro Castillo est poursuivi par le Parquet pour "rébellion" et "conspiration. La Cour suprême a ordonné son placement en détention provisoire pour sept jours.

En raison d'appels à manifester, le transport par voie ferré entre Cuzco et la citadelle inca du Machu Picchu, le joyau touristique du Pérou, a été suspendu, a annoncé l'opérateur.

L'aéroport de Cuzco a été fermé pendant la nuit à cause de la présence de manifestants qui tentaient de pénétrer dans les installations.

A Lima, la situation était calme mardi matin après des affrontements en soirée avec la police qui a utilisé du gaz lacrymogène pour disperser des centaines de manifestants qui tentaient de se rendre au Parlement.

Cinq personnes ont été tuées lundi, dont quatre à Chincheros et Andahuaylas, dans la région d'Apurimac (sud). Deux manifestants étaient déjà morts dimanche dans cette région, où est née la nouvelle présidente.

L'autre décès de lundi est survenu à Arequipa (sud), la deuxième ville du Pérou, lorsque la police est intervenue pour chasser de l'aéroport des centaines de manifestants qui avaient installé des barricades en feu sur la piste.