Invasion de l'Ukraine - Washington pourrait envoyer des systèmes de défense antimissile Patriot en Ukraine

(Belga) Le gouvernement américain finalise ses plans pour envoyer des systèmes de défense antimissile Patriot en Ukraine, a appris mardi CNN à bonne source. Selon la chaîne, le ministère de la Défense à Washington pourrait annoncer la livraison cette semaine.

Le secrétaire américain à la Défense Lloyd Austin doit encore donner son approbation au plan du Pentagone avant que le président Joe Biden ne le signe. Trois responsables américains ont précisé à la chaîne que le feu vert était attendu. L'Ukraine réclame depuis longtemps ce système capable d'intercepter des missiles balistiques et de croisière et même certains avions. Le système peut en effet atteindre des cibles sur une grande distance et à haute altitude. La Russie cible les infrastructures ukrainiennes importantes avec des missiles et des drones. Le système Patriot serait le système défensif le plus efficace à envoyer dans le pays, selon CNN. Cela contribuerait également à rendre l'espace aérien plus sûr pour les pays de l'Otan en Europe de l'Est, selon les responsables américains. Les missiles Patriot pourraient être envoyés dans les jours suivant une décision. Les Ukrainiens seront formés à l'utilisation du système sur la base militaire américaine de Grafenwöhr, en Allemagne, selon les responsables américains. Des dizaines de personnes sont nécessaires pour faire fonctionner ce système et la formation prend des mois. (Belga)