Fin de l'éruption du plus gros volcan du monde à Hawaï

La spectaculaire éruption à Hawaï du Mauna Loa, plus gros volcan actif du monde sorti de sa torpeur fin novembre après 38 ans de calme, est désormais terminée, a annoncé mardi l'Institut américain de géophysique (USGS).

Au sommet de sa fureur, le volcan a craché des fontaines de lave jusqu'à 60 mètres de haut et a charrié d'impressionnantes coulées de roche en fusion.

Pendant deux semaines, le Mauna Loa, si large qu'il couvre la moitié de l'île d'Hawaï, la plus grande de cet archipel du Pacifique, a également émis des tonnes de gaz volcanique et répandu dans l'air des cheveux de Pélé, des filaments de lave très affutés tirant leur nom de la déesse hawaïenne du feu.

Mais l'éruption de ce titan, dont le nom signifie "Longue Montagne" en hawaïen, n'a finalement pas affecté les habitations de cette île américaine du Pacifique. Admirée par quantité de scientifiques et de touristes, elle est désormais terminée.

"Le Mauna Loa n'est plus en éruption", ont annoncé les scientifiques de l'USGS dans leur dernier bulletin.

Des fissures s'étaient formées sur le flanc nord-est du volcan, où s'étaient concentrées les coulées de lave, qui ont un temps menacé l'une des routes principales de l'île.

La lave alimentant la dernière fissure encore active "a cessé le 10 décembre et les émissions de dioxyde de sulfure ont diminués à des niveaux proches d'avant l'éruption", a expliqué l'Institut, en soulignant que l'activité sismique associée a elle aussi "grandement diminué".

Les coulées de lave doivent désormais refroidir, mais la roche fondue reste brûlante, et certains "endroits incandescents" pourraient continuer de rougeoyer encore un bon moment, selon l'USGS.

"Néanmoins, nous ne nous attendons pas à un retour de l'activité éruptive, étant donné le comportement (du volcan) lors des éruptions précédentes", a conclu l'Institut.

Le Mauna Loa n'était plus entré en éruption depuis 1984. Il avait alors vomi de la lave pendant 22 jours, produisant des coulées de lave qui ont échoué à seulement sept kilomètres de la ville d'Hilo, située au nord-est du volcan.

Avec un sommet culminant à 4.169 mètres, il est l'un des six volcans actifs de l'archipel d'Hawaï et a connu 33 éruptions depuis 1843. L'île principale de l'archipel abrite également un volcan légèrement plus haut, le Mauna Kea -- 4.207 mètres d'altitude.

Juste au sud-est du Mauna Loa, le volcan Kilauea connaît lui une activité très soutenue, avec des éruptions quasiment ininterrompues entre 1983 et 2019. Sa dernière en date, mineure, est en cours depuis plusieurs mois.