Les Pays-Bas vont faire transiter par la Sabca à Charleroi onze F-16 d'occasion

(Belga) Les Pays-Bas vont faire transiter par la société aérospatiale Sabca à Charleroi onze avions de combat F-16 avant leur livraison à une entreprise américaine, Draken International, spécialisée dans la fourniture de services de sécurité et de défense, a annoncé mardi le ministère de la Défense à La Haye.

Ces appareils, en voie de remplacement par des chasseurs furtifs F-35 au sein de la force aérienne néerlandaise (KLu), étaient jusqu'en juillet dernier utilisés pour la formation des pilotes au départ de l'aéroport de Tucson, dans l'État américain d'Arizona. Ils ont quitté mardi le territoire américain - la Floride - et sont attendus jeudi à Charleroi, après une traversée de l'océan Atlantique en deux étapes, avec un arrêt aux Açores, et accompagnés par deux ravitailleurs en vol, a précisé le ministère néerlandais de la Défense dans un communiqué. Selon le ministère, ces avions seront "provisoirement stockés" et maintenus en état de vol par Sabena - en fait Sabena Engineering, une filiale à 100% du groupe Orizio, qui rassemble toutes les activités MRO&U (maintenance, réparation et modernisation, dont la Sabca MRO basée à Gosselies). La Haye a prévu de vendre douze F-16 excédentaires à l'entreprise américaine Draken International, spécialisée dans la fourniture de services de sécurité et de défense, principalement pour les forces armées américaines. Cette société, qui fournit des plastrons (ou "agresseurs") pour l'entrainement des pilotes militaires, a également pris une option sur 28 autres avions du même type. Selon la Défense néerlandaise, le transfert des avions a pris du retard. Et les appareils ont besoin d'un entretien afin de rester en condition de vol. C'est donc la Sabca, qui se charge depuis des années des F-16 de plusieurs forces aériennes, dont la KLu, qui va s'en charger. (Belga)