Le président de RDC déplore l'absence d'aide face au changement climatique

(Belga) Le président de la République démocratique du Congo, Felix Tshisekedi, a jugé mardi à Washington que son pays n'était pas assez "accompagné" pour faire face aux dégâts causés par le changement climatique après les inondations mortelles dans la capitale Kinshasa.

S'exprimant lors d'un entretien avec le chef de la diplomatie américaine Antony Blinken, le président congolais a estimé que son pays était tout particulièrement visé par le changement climatique "mais, malheureusement, pas suffisamment regardé et accompagné" pour y faire face. "C'est vraiment l'exemple même de ce que nous déplorons et nous décrions depuis quelque temps, cet accompagnement qui doit venir des pays qui polluent et, malheureusement, provoquent des conséquences néfastes dans nos pays qui n'ont pas les moyens de se protéger de cela", a-t-il déclaré. Plus de 120 personnes ont péri mardi à Kinshasa dans des inondations provoquées par une pluie torrentielle, selon un bilan provisoire communiqué dans la soirée par le gouvernement de la RD Congo. Présentant ses condoléances, le chef de la diplomatie américaine a estimé pour sa part que ces inondations apportaient "la preuve de plus du défi du changement climatique auquel nous devons faire face ensemble". Le président congolais se trouve à Washington pour un sommet de trois jours entre les Etats-Unis et des dizaines de pays africains. (Belga)