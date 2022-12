Une équipe RTL INFO a suivi des déménageurs travaillant par -3 degrés: "On se réchauffe comme on peut"

Nos équipes RTL INFO ont suivi des déménageurs ce matin, qui passent leur journée à travailler dans le froid. La même équipe avait été suivie en plein été, lorsqu'il faisait particuliièrement chaud : entre les deux, 35 degrés de différence !

Au mois, de mai, alors que le thermomètre affiche 30 degrés, les conditions de travail des déménageurs sont éprouvantes. Mais la situation ne l'est pas moins aujourd'hui. Le jour n'est pas encore levé que les déménageurs commencent le travail, avec une température de -3 degrés. Il fait bien froid pour charger meubles et cartons, mais ces manœuvres aident quand même à se tenir chaud.

"On va dire que c'est ça qui tient chaud, en plus des vêtements que mon père nous donne. Quand il fait froid, on s'active et c'est ça qui donne chaud", explique Arnaud Zabé, co-gérant d'une société de déménagement à La Louvière.

Bien préparés, ces professionnels sont équipés : une bonne paire de chaussettes, de chaussures, des gants, et une couche supplémentaire sur le dos.

"On met des couches en plus, on met des cache-cous, on se réchauffe comme on peut. On rentre dans les habitations ou dans le camion", lance Quentin Montoisy, déménageur.

Au fur et à mesure que le temps passe, le corps se réchauffe et l'équipement devient superflu : certains enlèvent une couche ainsi que les gants. Bien que protégeant du froid, ils empêchent de travailler efficacement.

L'un d'eux a un peu plus de chance : il prépare les meubles à l'intérieur. "C'est pas facile d'avoir plusieurs couches. Une fois qu'on est à l'intérieur, il y a la chaleur, et passer du froid au chaud, c'est très mauvais aussi", ajoute Grégory Stronaert, déménageur.

Le froid est une chose, la faible luminosité hivernale en est une autre, sans compter la circulation qui s'intensifie au fur et à mesure de la journée. Cette équipe de déménageurs doit redoubler de vigilance.

"On commence tôt pour éviter certains problèmes liés au trafic et pour que la journée se termine plus tôt. Mais alors, fatalement, avec le peu de luminosité. Parfois aussi, les gens oublient de laisser un point lumineux dans l'habitation, donc on doit utiliser des phares, des spots et se débrouiller", explique encore Hugues Zabé, gérant de la société de déménagement.

Été comme hiver, le métier s'adapte pour répondre à une demande qui ne faiblit jamais.