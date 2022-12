Le Parlement européen veut examiner l'accord aérien "historique" entre UE et Qatar

(Belga) Le Parlement européen se pose des questions au sujet de l'accord en matière de transport aérien signé il y a un peu plus d'un an (octobre 2021) entre l'UE et le Qatar, qui avait été présenté comme "historique" par la Commission européenne. Sous peu, ce texte sera soumis au Parlement.

Les soupçons de corruption de la part du Qatar dominent cette semaine la plénière du Parlement. Tous les groupes politiques se disent prêts à collaborer à l'enquête et appellent à davantage de transparence, mais tout le monde se demande parallèlement quelles décisions politiques Doha a pu chercher à influencer. Dans un courrier électronique transmis à ses collègues de la commission Transport, sa présidente Karima Delli (Verts/ALE) les informe qu'elle proposera aux coordinateurs des différents groupes de demander à la Commission d'être informés sur le processus de ratification de cet accord. "Au vu des récents développements, octroyer le consentement à cet accord à ce stade pourrait être difficile, jusqu'à ce qu'il soit établi que les conditions étaient transparentes et objectives", écrit la Française. L'accord en question donne à toutes les compagnies aériennes européennes la possibilité d'exploiter des vols directs avec le Qatar. Dans l'autre sens, des compagnies comme Qatar Airways ont un accès plus large aux aéroports européens, avec une augmentation de capacité pour des vols UE-Qatar (personnes et fret) dans différents aéroports, entre autres en Belgique. L'accord est déjà appliqué depuis la signature, mais n'entrera formellement en vigueur qu'après ratification par les deux parties. Le Parlement européen n'était pas impliqué dans les négociations et doit seulement donner son accord. (Belga)