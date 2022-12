Le Danemark veut atteindre la neutralité climatique cinq ans plus tôt

(Belga) La Première ministre danoise Mette Frederiksen a annoncé mercredi, lors de la présentation des projets de son nouveau gouvernement, que le Danemark allait accélérer sa transition écologique. L'ambition est d'avancer l'échéance de neutralité climatique du pays de cinq ans, soit en 2045.

Le Danemark ambitionne donc de réduire ses émissions de 110% par rapport à 1990 d'ici 2050 en émettant moins de gaz à effet de serre qu'il n'en absorbe. La nouvelle coalition autour de Mme Frederiksen a qualifié la crise climatique de "plus grand défi de notre temps" et souligné que ses effets se font déjà sentir aujourd'hui. De nouveaux objectifs devront donc être définis. "Nous sommes plus ambitieux que jamais", a-t-elle lancé. Mette Frederiksen a été réélue Première ministre le mois dernier après avoir convoqué de nouvelles élections au début de l'année. Les sociaux-démocrates vont maintenant former un gouvernement avec une alliance gauche-droite presque inédite. (Belga)