La consultation chez le médecin généraliste passe à 30 euros dès le 1er janvier 2023

Le prix de la consultation tant chez le médecin généraliste que chez certains médecins spécialistes sera porté à 30 euros à partir du 1er janvier 2023, annonce mercredi l'Association belge des syndicats médicaux (Absym) par voie de communiqué de presse. Un accord médico-mutualiste a été conclu lundi soir.

Les honoraires seront indexés le plus linéairement possible à 7,11% dont 2% étaient déjà appliqués l'an dernier. L'actuariat de l'Inami a pour cela effectué des calculs pour appliquer la même adaptation à chaque spécialité. Un accord supplémentaire a été conclu pour revaloriser les honoraires de consultation les plus bas dès le Nouvel an. Cela concerne les médecins généralistes mais aussi une série de spécialistes. Le tarif d'une consultation chez le médecin généraliste passera de 27,25 euros (en 2022) à 30 euros à partir du 1er janvier 2023. Cela représente une hausse supplémentaire de 0,81 euro en plus de l'indexation de 7,11%, portant l'augmentation totale à 10%. Les consultations de spécialistes tarifées à moins de 30 euros atteindront aussi le montant de 30 euros à partir du 1er janvier prochain. Quant aux consultations déjà supérieures à ce prix, elles seront également revalorisées. L'Absym considère avoir "tenu sa promesse faite en 2020" sur les tarifs des consultations avec cet accord de revalorisation, se félicite-t-elle dans son communiqué.