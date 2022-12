La Ville de Bruxelles inaugure un espace vert, premier jalon du projet Neo

(Belga) La Ville de Bruxelles a inauguré mercredi un parc rénové et agrandi dans le contexte du réaménagement futur du plateau du Heysel.

Selon le bourgmestre Philippe Close qui a ouvert, aux côtés de l'échevine des espaces verts Zoubida Jellab (Ecolo), une cérémonie plus conviviale que protocolaire ouverte aux riverains, cet événement précède de quelques mois une nouvelle étape vers la concrétisation du projet Neo: le début des travaux d'aménagement du parc des sports. L'agrandissement et le réaménagement de cet espace vert représentent eux-mêmes la première étape de verdurisation du plateau qui offrira à terme 40% d'espaces verts supplémentaires. Ce parc améliore aussi la liaison entre la Chaussée Romaine et l'avenue Impératrice Charlotte. Les piétons et cyclistes se dirigeant du Parking C vers l'avant des palais d'Exposition et le Stade Roi Baudouin peuvent l'emprunter. Le parc du Verregat est accessible aux riverains dans sa nouvelle configuration depuis quelques mois, mais l'inauguration a été retardée par la pandémie. Le parc a aussi permis d'accueillir des réfugiés ukrainiens venus y attendre patiemment, au printemps dernier, d'accéder au centre d'enregistrement organisé dans un des palais d'exposition. Le parc a été agrandi de 1,2 à 1,7 hectare. La plaine de jeux a été réaménagée. Une aire de jeux pour le meilleur ami de l'homme a été mise à la disposition des riverains. Cet espace vert dispose également d'un terrain multisports et d'équipements de fitness en plein air. (Belga)