Retraites: Borne espère convaincre d'ici janvier

Elisabeth Borne a consulté de nouveau mercredi les groupes politiques sur sa réforme controversée des retraites, mettant à profit le report de sa présentation pour tenter d'amadouer la droite et la CFDT, au risque d'être accusée de tergiverser ou de craindre la mobilisation sociale.

La Première ministre s'est montrée "intéressée" par la réforme votée chaque année par le Sénat visant à repousser l'âge de départ à 64 ans et accélérer l'allongement de la durée de cotisation, a rapporté Hervé Marseille, président du groupe Union centriste au Sénat, à l'issue de son entretien à Matignon.

Le président du groupe Les Républicains au Sénat, Bruno Retailleau, a exposé cette réforme "très équilibrée" à Mme Borne, laquelle n'a cependant "donné aucune indication pour la réforme que présentera le gouvernement à la mi-janvier".

Son homologue à l'Assemblée Olivier Marleix avait plus tôt redit qu'il ne voulait pas d'une réforme "brutale" dans un contexte économique "difficile".

Le gouvernement privilégie un report progressif de l'âge de départ de 62 à 65 ans, sans écarter la piste d'un recul à 64 ans avec un allongement de la durée de cotisation, autant de propositions contestées par les syndicats et l'essentiel des oppositions.

La gauche a d'ailleurs affiché mercredi un "front commun" contre les projets de l'exécutif.

- "Résistances" -

"Ne passez pas le 49.3 sur les retraites", a demandé à Mme Borne la présidente du groupe écologiste à l'Assemblée Cyrielle Chatelain, pour qui "il doit y avoir un débat sur une mesure qui concerne l'ensemble des Françaises et des Français."

Initialement prévue jeudi, la présentation de la réforme promise par Emmanuel Macron avant sa réélection a été reportée au 10 janvier.

Il s'agit d'"atténuer" la portée du texte face aux "résistances", selon le patron des députés communistes André Chassaigne.

Pour le président du groupe MoDem Jean-Paul Mattei, deux points "sur le fond" sont intéressants: "les carrières longues et la pénibilité".

"On jugera quand on connaîtra l’ensemble de la réforme", a ajouté le député Horizons Frédéric Valletoux, pour qui la question de l’âge de départ "obsède tout le monde".

Sans majorité absolue à l'Assemblée, l'exécutif espère obtenir le soutien des Républicains qui détiennent, avec 62 députés et apparentés, assez de voix pour faire passer - ou capoter -- le texte.

Mais, pour l'instant, LR souffle le chaud et le froid. Olivier Marleix a assuré qu'une motion de censure n'était "pas le but" et que ses élus étaient tous favorables à une réforme, même s'ils sont divisés sur celle d'Emmanuel Macron.

C'est déjà la deuxième fois que le gouvernement appuie in extremis sur le frein. Fin septembre, le patron du MoDem François Bayrou s'était élevé contre un "passage en force" par un amendement budgétaire. L'exécutif avait alors temporisé et engagé des concertations.

A l'issue d'un deuxième dîner le 7 décembre, la piste privilégiée par le chef de l'Etat restait un report de l'âge à 65 ans, selon plusieurs convives.

Mais certains piliers de la majorité ont plaidé pour une mesure un peu moins clivante -- 64 ans -- alliée à une accélération de l'allongement de la durée de cotisation.

- "Reprendre en main" -

Depuis qu'Emmanuel Macron a annoncé ce nouveau report, tout le monde se perd en conjectures sur ses raisons, y compris au sein du camp présidentiel où les versions divergent et les piques fusent.

Une dissension entre le président, qui veut afficher son réformisme coûte que coûte, et sa Première ministre, plus prudente?

"Le gouvernement n'était pas sur la même ligne", "il y avait du flottement dans les rangs", croît savoir FO, semblant accréditer cette thèse.

M. Macron et Mme Borne "ont pris la décision ensemble", réfute-t-on dans l'entourage de la cheffe du gouvernement. Tout en relevant que cette dernière a "gagné une semaine", utile car les discussions avec les syndicats n'étaient "pas abouties sur l'équilibre du système".

Selon une source gouvernementale, c'est bien Elisabeth Borne qui voulait "reprendre en main" après avoir fait le constat qu'Olivier Dussopt "avait ratées" les concertations sur plusieurs sujets.

L'exécutif considère aussi qu'il y a une "carte à jouer côté CFDT", glisse un cadre de la majorité.

Emmanuel Macron a demandé au patron de Renaissance, Stéphane Séjourné, et à Sacha Houlié, président de la commission des Lois à l'Assemblée, de rencontrer Laurent Berger, secrétaire général du syndicat réformiste. "Je n’ai pas de place dans mon agenda avant début janvier", a répondu l'intéressé.

Le patron de la CGT Philippe Martinez a réitéré la menace de forte mobilisation dans la rue en janvier.

Ce report n'est "pas un recul", "nous tiendrons le calendrier" avec un vote au printemps et une entrée en vigueur à l'été, a assuré le ministre de l'Economie Bruno Le Maire.