Le Parlement flamand approuve le budget 2023

(Belga) Le parlement flamand a approuvé, dans la nuit de mercredi à jeudi, le budget 2023, majorité (N-VA, CD&V, Open VLD) contre opposition (Vlaams Belang, Groen, Vooruit, PVDA).

Après un débat marathon commencé à neuf heures mercredi matin, le parlement flamand a approuvé le budget de l'année prochaine vers une heure et quart du matin jeudi. Le gouvernement Jambon sera toujours confronté à un déficit de plus de 1,9 milliard d'euros l'an prochain, mais a tracé la voie pour atteindre un équilibre structurel d'ici 2027. Face aux critiques de l'opposition, le ministre flamand des Finances et du Budget, Matthias Diependaele, a répliqué et déclaré que le budget flamand était structurellement sain. Selon le ministre-président flamand Jan Jambon, un tel "budget sain" est nécessaire pour "pouvoir puiser plus profondément dans nos poches en temps de crise". Mais Jambon reconnaît cependant que l'augmentation des dettes flamandes mérite un suivi attentif. "Cela devrait certainement nous préoccuper. Mais en temps de crise, il faut puiser un peu plus dans ses poches. Mais il ne faut pas perdre l'orientation d'un budget équilibré. C'est ce que nous faisons avec ce gouvernement", a déclaré Jan Jambon. (Belga)