"Des bruits bizarres et extrêmement impressionnants": des riverains réveillés en pleine nuit s'inquiètent, que s'est-il passé à Vilvorde?

Dans la nuit de mercredi à jeudi, vous êtes plusieurs à nous avoir signalé des bruits assourdissants ressemblant à des détonations à Vilvorde, en périphérie bruxelloise. Certains évoquent un problème avec la centrale électrique. Alors, que s’est-il passé exactement ?

"Bruit bizarre en provenance de Vilvorde", s’inquiète Yasmin à 4h30 ce jeudi via le bouton orange Alertez-nous. "Des bruits s’apparentant à d’énormes détonations retentissent depuis quelques minutes dans le ciel de la zone de Vilvorde", confirme quelques minutes plus tard Younes. "Ceci suivi d’un son continu similaire à un bruit de vol d’avion en continu. C’est extrêmement impressionnant", ajoute-t-il. "Quel est ce bruit que nous entendons dehors ? Nous sommes à Vilvorde. Ce sont des bruits assez lourds qui m’ont réveillée", signale encore Mélanie. Un peu plus tard, Selim évoque un incendie à la centrale électrique.

"Les pompiers ont fait demi-tour"

Que s’est-il passé exactement ? D’après les pompiers de Vilvorde, la caserne a été contactée dans la nuit. "Plusieurs véhicules ont été envoyés à la centrale électrique. Mais les agents de sécurité nous ont interdit l’accès. Les pompiers ont donc fait demi-tour", explique le responsable communication des hommes du feu.

Un problème technique à la centrale électrique

Selon la police locale, il y avait effectivement un souci à la centrale électrique, mais il ne s’agissait pas d’un incendie. "Vers 4h du matin, il y a eu un problème technique. Normalement, la vapeur doit s’échapper de la centrale. Mais les valves intérieures ne se sont pas ouvertes. La vapeur s’est donc accumulée. Ce qui a déclenché un mécanisme automatique de sécurité. Les valves extérieures se sont ouvertes", explique la porte-parole de la police de Vilvorde.

Aucun danger pour la population

La vapeur accumulée s’est ainsi échappée et la ventilation s’est mise en route. Ce qui a provoqué un bruit assourdissant. "Des riverains inquiets nous ont contactés mais il n’y avait aucun danger pour la population", assure la porte-parole.

Ce bruit impressionnant a duré plusieurs heures. La situation a été rétablie vers 8h.