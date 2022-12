Météo - Un jeudi entre soleil et nuages sous des températures en légère hausse

(Belga) Ce jeudi, des périodes ensoleillées se partageront le ciel avec quelques champs nuageux élevés. Le temps restera sec dans la plupart des régions. Le mercure est en légère hausse même s'il continuera à faire froid, selon les prévisions de l'Institut royal météorologique.

La journée de jeudi sera marquée par des périodes assez ensoleillées et quelques champs nuageux élevés. A la mer, des averses ne sont pas exclues. Les températures seront un peu moins froides avec des maxima de +5 degrés à la mer, +3 degrés dans le centre du pays et ­2 degrés en Hautes­ Fagnes. Le vent sera faible de directions variées. Ce soir, le ciel sera généralement peu nuageux et les températures chuteront rapidement. Durant la nuit, des champs de nuages bas arriveront par le nord, et de la brume ou du brouillard givrant pourra se former par endroits. Dans l'ouest, une averse (hivernale) pourra se produire avec localement, un risque de conditions glissantes. Les minima seront compris entre 1 degré à la mer et ­12 degrés (voire localement moins) en Ardenne. (Belga)