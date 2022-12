Anthony, victime d'un vol de pot catalytique, est désabusé: "Je vais devoir redécouvrir le train car c'est minimum deux mois pour le remplacer"

Anthony a appuyé sur le bouton orange Alertez-nous pour nous prévenir d'un vol pas si commun que ça dont il a été victime. En effet, un matin, ce Liégeois a eu la mauvaise surprise de constater que le pot catalytique de sa voiture avait été dérobé. Les voleurs le savent, ce pot peut avoir de la valeur à la revente.

Il y a de meilleure manière de démarrer une journée. Alors qu'Anthony démarre sa voiture pour se rendre sur son lieu de travail, un bruit sourd se fait alors entendre. Ce jeune liégeois éteint tout de suite le véhicule et tente un début d'inspection. "Après avoir fait un tour de la voiture, je ne voyais rien. C'est seulement quand je me suis penché en dessous du véhicule que j'ai aperçu d'où venait le problème".

Anthony trouve alors une sorte de plaque et des ressorts sur le sol : un ami, qui s'y connaît mieux en mécanique et qui avait été appelé en renfort, est formel : le pot catalytique de la voiture d'Anthony a été volé durant la nuit.

De l'argent et des complications

Après avoir porté plainte à la police, Anthony commence à faire les comptes : pour remplacer le pot, c'est 3.000 euros. "Pour un neuf, en tout cas. On peut trouver une solution alternative, mais ce sera aussi autour de 2.000 euros". Dans le cas d'Anthony, son assurance prend en charge ces dépenses, mais un autre problème se pose alors : la pièce est en rupture de stock. "Vu le nombre de vol en ce moment, le garage m'a dit qu'il fallait parfois jusqu'à deux mois d'attente". Autre problème : il est interdit de rouler sur la voie publique sans ce pot catalyseur qui maîtrise les diffusions de CO2. Sans ce pot, le véhicule ne répond donc plus aux normes.

Puisque ces vols sont de plus en plus récurrents, notamment dans la région de Liège, les pièces se font donc rares. "Concernant le délai d'approvisionnement de la pièce, on n'en sait pas grand-chose. On ne nous communique rien, donc cela peut prendre 15 jours comme cela pourrait prendre trois mois", précise le responsable.

Sans voiture pendant un moment, Anthony devra donc trouver d'autres moyens de transport. "Grâce à mon assurance, j'ai droit à une voiture de remplacement pendant 10 jours, mais après, je pense que je vais devoir redécouvrir le train pour me rendre au travail et la marche à pied pour faire les courses", note-t-il.

Des pièces qui valent beaucoup

Benoit Magermans, responsable d'un garage liégeois, est formel : un vol de ce type est fait par des professionnels. "Ça a dû être fait en 5-10 minutes, ce sont très probablement des gens à l'aise avec la mécanique, qui ont l'habitude de manier ce genre de chose et qui savent la valeur que l'objet peut avoir".

Le rhodium présent dans un pot peut valoir beaucoup d'argent

Car certaines composantes de ces pots catalyseurs peuvent valoir beaucoup d'argent. Du platine, du palladium ou encore du rhodium sont présents dans ces pots. Ces métaux, en grande quantité, peuvent valoir des milliers d'euros.

"Le rhodium peut valoir entre 300 et 1.000 euros le gramme, dépendant de la période", précise Olivier Duquesne, journaliste au Moniteur Automobile. "La principale motivation de ces voleurs réside dans ces métaux qu'ils peuvent revendre facilement. Étant donné qu'on peut retrouver entre 0.5 et 1.5 gramme de rhodium dans ces pots, cela peut vite être de l'argent facile".

Un problème européen

Ces types de vols ont la cote en ce moment à Liège. Le parquet a même ouvert une enquête sur le sujet. "Depuis octobre, nous avons constaté une recrudescence de ce type de vol dans la région", explique Catherine Collignon, 1ère substitut du procureur de roi, à Liège. "Entre octobre et novembre, 45 vols de pot catalyseur ont été constatés au sein de la zone de Liège".

S'il est encore trop tôt pour parler de bande organisée, récemment, un individu pris sur le fait a été intercepté. Depuis, le nombre de vol a diminué, et "seulement" 7 délits du même type ont été recensés.

Cependant, même s'il est important, le problème ne se résume pas à la région liégeoise. En France et en Espagne, notamment, de nombreux propriétaires de véhicules se sont également retrouvés sans pot catalytique du jour au lendemain. De nombreuses vidéos de surveillance attestent notamment de ces vols.

Protéger sa voiture, faisable ?

Pour Olivier Duquesne, éviter le vol reste cependant assez compliqué, surtout face à des voleurs motivés. "On peut toujours protéger le pot avec une plaque, par exemple, mais si ce sont des voleurs équipés, il y a toujours moyen de voler ce genre de choses".

Le meilleur moyen pour l'éviter au maximum ? "Garer sa voiture dans un parking", sourit-il. "Ou tout simplement, essayer de garer sa voiture dans des lieux où il y a du passage, là où des voleurs ne pourraient pas agir devant du monde".