Affrontements à Bruxelles après la défaite du Maroc: "Il y a quelques trouble-fêtes, quelques supporters problématiques"

Sarah Schlitz était l'invitée de Bel RTL ce jeudi matin. La secrétaire d’Etat à l’égalité des genres, des chances et de la diversité a répondu aux questions d'Antonio Solimando, notamment au sujet des incidents hier soir à Bruxelles après la défaite du Maroc au Mondial.

Le Maroc éliminé hier soir en demi-finale de la Coupe du Monde. Le parcours sportif de cette équipe sera gravé dans l'histoire, mais à chaque match il y a eu aussi de la casse, des attaques contre la police dans plusieurs villes de notre pays. Cela ne va pas laisser des traces aussi en termes de racisme, de discrimination et d'amalgame ?

"Je pense qu'il faut quand même saluer l'exploit de l'équipe du Maroc. Et en effet, c'est vraiment regrettable que des événements comme ceux-là puissent survenir. Mais je pense que cela ne doit pas occulter la joie que des milliers de personnes ont pu partager ici dans notre pays et à travers le monde de voir une équipe africaine arriver à un niveau pareil dans une Coupe du Monde. Et puis, il y a quelques trouble-fêtes, quelques groupes de supporters problématiques. On le voit dans le football quotidien, qui pose problème. Le racisme dans le foot, les violences dans le milieu du sport ou dans les rangs des supporters, c'est inacceptable. Il y a un travail en cours au niveau fédéral et à d'autres niveaux pour l'endiguer."

On n'a pas donné du carburant à l'extrême droite ? On sait que dans l'intervalle il y a eu un sondage mené ici par RTL, le Grand Baromètre, on a vu le Vlaams Belang progresser. Ces casseurs ne donnent pas raison à des comportements racistes ?

"Je ne pense pas que les racistes ont besoin de ce genre d'événements pour être racistes. Je pense que dans notre société, il y a un travail qui doit être mené en matière de violences dans le milieu du foot. Je travaille au quotidien sur ce sujet avec la ministre de l'Intérieur notamment par rapport à des groupes de hooligans qui opèrent dans les stades de football et en dehors. On agit aussi contre l'antisémitisme et les propos homophobes dans les stades de foot. C'est un problème qu'il faut prendre globalement. Par contre, on prend la question du racisme à bras-le-corps. Donc, les propos qui sont tenus où on insulte des personnes d'origine marocaine parce qu'elles soutiennent une équipe de foot, c'est inacceptable."