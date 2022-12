Des entreprises diminuent le chauffage pour faire des économies: est-il possible de refuser de travailler en-dessous d'une certaine température?

Le froid nous incite à cumuler les couches de pulls, y compris quand nous sommes au bureau car certaines entreprises diminuent le chauffage pour faire des économies d'énergie. Mais jusqu'à quel point peuvent-elles baisser le thermostat ? Est-il possible, légal de refuser de travailler en-dessous d'une certaine température ?

Dans le bâtiment de l’Union des Classes Moyennes, un groupe de travail a été mis en place pour réduire les factures d’énergie. "On est descendu à 19 degrés et nous sommes en train de mettre en place des fermetures partielles de bâtiments et regrouper les gens pour chauffer moins de mètres carré", indique Philippe de Rosen, responsable de la gestion des bâtiments.

"J’ai deux pulls et j’ai mis un bon gros polar"

Les employés sentent la différence, mais ils se sont adaptés. "Disons, quand on ne bouge pas, qu’on reste à un bureau, on sent plus vite le froid qui arrive", confie un jeune travailleur. "Moi j’ai toujours froid, donc j’ai deux pulls et j’ai mis un bon gros polar", indique une collègue.

L’employeur est tenu de respecter certaines règles

Légalement, un travailleur n’a pas le droit de dire: "Il fait trop froid, je ne viens pas travailler et je veux mon salaire". Mais dès qu’il fait 18 degrés ou moins en fonction du type de travail, l’employeur est tenu de respecter certaines règles. "L’employeur doit parfois fournir des vêtements adaptés, il doit aussi prévoir un local chauffoir où on peut récupérer et prendre des boissons chaudes", indique Bruno-Henri Vincent, avocat spécialiste du droit du travail.

S’il fait vraiment intenable, il faut appeler l’inspection du travail qui viendra vérifier si l’employeur a pris les mesures de confort et de bien-être obligatoires.