Les services de Bruxelles-Propreté pourraient être perturbés par l'action nationale

(Belga) Les services de Bruxelles-Propreté risquent fort d'être perturbés vendredi à l'occasion de l'action nationale prévue pour la défense du pouvoir d'achat, a indiqué l'opérateur bruxellois de la propreté jeudi.

Pour la collecte des déchets ménagers, les communes qui pourraient être concernées sont Anderlecht, Auderghem (quelques rues mitoyennes avec Woluwe-Saint-Pierre), Berchem-Sainte-Agathe, Bruxelles (Haren et une partie de Laeken), Etterbeek (rues mitoyennes avec Woluwe-Saint-Lambert et Woluwe-Saint-Pierre), Evere, Ganshoren, Jette, Koekelberg, Molenbeek, Saint-Gilles (quelques rues mitoyennes avec Anderlecht), Schaerbeek (quelques rues mitoyennes avec Woluwe-Saint-Lambert), Woluwe-Saint-Lambert et Woluwe-Saint-Pierre. Les habitants de ces communes dont les sacs ne seraient pas collectés sont invités, dans la mesure du possible, à rentrer leurs sacs jusqu'à la collecte suivante. D'autre part, les recyparcs - ou certains d'entre eux - pourraient être fermés vendredi. Le site web arp-gan.be reprendra des informations plus précises durant cette journée. (Belga)