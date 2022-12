Manifestation nationale ce vendredi: transports, poubelles, aéroports,… quel secteur impacté ?

Ce vendredi aura lieu une nouvelle manifestation nationale en front commun syndical. Un mouvement social en faveur du pouvoir d'achat. On sait déjà qu'il y aura 60 % des vols prévus, annulés à l'aéroport de Bruxelles. Quelles sont les autres perturbations à prévoir ?

Une grande manifestation nationale est prévue à Bruxelles ce vendredi pour protester contre la hausse du coût de la vie et le manque d'investissement dans les secteurs essentiels. Des perturbations sont à prévoir sur les réseaux STIB, De Lijn et TEC. Le réseau de la STIB invite d'ailleurs ses voyageurs à prévoir des alternatives pour leurs déplacements.

La SNCB ne prévoit pas d'annulation pour le moment.

L'enseignement francophone, la police et les pompiers devraient fonctionner normalement. La manifestation aura un impact marginal sur la distribution du courrier, chez Bpost.

A Brussels Airport, environ 160 des 400 vols initialement prévus vendredi seront assurés, ce qui correspond à 60% de vols supprimés. Les voyageurs sont invités à limiter tant que faire se peut leurs bagages et à tenir compte des perturbations qui toucheront également certains transports en commun. Sur le rail, en revanche, les trains circuleront normalement. À l'aéroport de Charleroi, 30% des vols seront finalement annulés.

La manifestation nationale démarrera à 10h00 depuis la gare du Nord à Bruxelles.





Collecte des déchets

Les services de Bruxelles-Propreté pourraient également être perturbés par l'action nationale. Pour la collecte des déchets ménagers, les communes qui pourraient être concernées sont Anderlecht, Auderghem (quelques rues mitoyennes avec Woluwe-Saint-Pierre), Berchem-Sainte-Agathe, Bruxelles (Haren et une partie de Laeken), Etterbeek (rues mitoyennes avec Woluwe-Saint-Lambert et Woluwe-Saint-Pierre), Evere, Ganshoren, Jette, Koekelberg, Molenbeek, Saint-Gilles (quelques rues mitoyennes avec Anderlecht), Schaerbeek (quelques rues mitoyennes avec Woluwe-Saint-Lambert), Woluwe-Saint-Lambert et Woluwe-Saint-Pierre. Les habitants de ces communes dont les sacs ne seraient pas collectés sont invités, dans la mesure du possible, à rentrer leurs sacs jusqu'à la collecte suivante. D'autre part, les recyparcs - ou certains d'entre eux - pourraient être fermés vendredi. Le site web arp-gan.be reprendra des informations plus précises durant cette journée.

Les recyparcs seront fermés et la collecte des déchets sera perturbée, vendredi, dans le Brabant wallon, en raison de la grève générale annoncée, a indiqué jeudi l'opérateur in BW. Les 17 recyparcs de l'intercommunale in BW seront a priori fermés vendredi. Sont concernés les sites de Braine-le-Château, Braine-le-Comte, Chaumont-Gistoux, Court-Saint-Étienne, Genappe, Incourt, Ittre, Jodoigne, Nivelles, Orp-Jauche, Perwez, Rebecq, Rixensart, Tubize, Villers-la-Ville, Walhain et Wavre. Ils rouvriront leurs portes au public dès samedi matin. Par ailleurs, la tournée de ramassage des sacs bleus PMC de Wavre, initialement prévue vendredi, est reportée à samedi. Les autres tournées de ramassage de déchets ne devraient a priori pas être perturbées, précise l'opérateur brabançon wallon.