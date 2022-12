Un accord au niveau UE en faveur de l'égalité de salaire

(Belga) Négociateurs du Parlement européen et du Conseil de l'UE sont parvenus jeudi à un accord sur une directive poussant l'égalité de salaire entre hommes et femmes pour un travail identique.

Les entreprises de plus de 100 employés devront régulièrement fournir aux autorités des informations sur l'écart salarial entre genres au sein de leur organisation. "Si la déclaration des salaires révèle un écart de rémunération entre les genres d'au moins 5 %, les employeurs devront procéder à une évaluation conjointe des salaires en coopération avec les représentants des employés", informe le Parlement européen. Les employeurs se devront aussi d'être transparents envers leurs travailleurs: ces derniers auront le droit de demander à être informés sur le niveau de rémunération moyen de leurs collègues du même niveau, avec ventilation par genre. De la même manière, les critères servant à déterminer le salaire et les possibles augmentations devraient être transparents et "neutres". L'accord devra encore être confirmé par le Parlement européen et le Conseil, et la directive devra être transposée par les États membres dans leur législation nationale. L'égalité des rémunérations pour un même travail est l'un des principes fondateurs de l'Union européenne, mais sa mise en pratique reste problématique. Le "gender pay gap" est variable d'un pays à l'autre. En pourcentage de la rémunération brute moyenne par heure des employés masculins, cet écart est de 13% pour l'UE, 5,3% en Belgique, 0,7% au Luxembourg et 22,3% en Lettonie (données Eurostat de 2020). (Belga)