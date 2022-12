Lahbib rend visite au maire condamné d'Istanbul, rival d'Erdogan aux présidentielles

(Belga) La ministre belge des Affaires étrangères Hadja Lahbib rendra visite ce vendredi au maire d'Istanbul, Ekrem Imamoglu, rival potentiel de Recep Tayyip Erdogan aux élections présidentielles de juin 2023, et qui vient d'être condamné ce mercredi à deux ans et sept mois de prison et à la suspension de ses activités politiques.

Cette condamnation, vue par les opposants du régime comme une tentative d'éviction politique du leader social-démocrate, a provoqué ce jeudi des manifestations de rue et des critiques internationales, Washington en tête. L'appel que le condamné a interjeté lui permet de rester en liberté et de continuer d'exercer sa fonction. En visite officielle à Ankara, Mme Lahbib a notamment rencontré ce jeudi le ministre turc des Affaires étrangères Mevlut Cavusoglu. Sa rencontre programmée ce vendredi avec Ekrem Imamoglu a été évoquée. La cheffe de la diplomatie belge a confirmé à son homologue turc que cette rencontre, programmée de longue date, était maintenue. "L'indépendance de la justice est une valeur importante pour nous. C'est la base de l'État de droit. Un récent rapport de la Commission européenne a mis en évidence un manque d'indépendance de l'appareil judiciaire en Turquie. Vous savez que nous avons beaucoup d'attentes à ce sujet de la part de la Turquie", a indiqué Mme Lahbib à son collègue turc, selon ce qu'elle a expliqué à la presse à l'issue de la rencontre. "2023 sera marquée par le centenaire de la Turquie ainsi que par les élections. Celles-ci devront refléter la volonté de la population et les convictions des Turcs", a ajouté Hadja Lahbib. "Les élections en Turquie ont toujours été ouvertes, transparentes et très démocratiques", a répondu Mevlut Cavusoglu. (Belga)