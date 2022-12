Coupe de Belgique Dames - Le Fémina Visé éliminé par le HC Sprimont dès les quarts de finale

(Belga) Dernier quart de finale de la Coupe de Belgique dames s'est joué ce jeudi soir au Hall Omnisports de Visé. Le Fémina, champion de Belgique en titre, recevait le HC Sprimont qui s'est imposé sans discussion 15-24.

Les dames du HC Sprimont ont imité leurs homologues masculins en se qualifiant également pour le dernier carré de la compétition. Christian Verbert, le coach des Carriers, n'a pas raté son retour dans la cité de l'oie. À la tête de l'équipe depuis plusieurs années le technicien liégeois continue à hausser le niveau d'une équipe qui joute parfaitement son rôle de trublion en Nationale 1. Champion de Belgique sortant, le Fémina traverse depuis septembre une période noire, l'infirmerie affiche complet, nombreuses sont les joueuses blessées au point que trois anciennes du club inactives depuis quelque temps (Monia Masrouki, Sabrine Masrouki et Maude Jolly) ont repris depuis peu l'entrainement pour aider le club. Véronique Lenzen présidente du club reste positive "les filles sont motivées, elles ont envie de gagner, le changement d'entraineur n'a pas aidé non plus mais le groupe s'est bien adapté au duo Patrice Fonck-Joachim Tordi et cela se voit sur le terrain. Nous sortirons grandies de tous ces contretemps, j'ai confiance en l'avenir certainement quand nos trois anciennes et nos trois nouvelles recrues rejoindront l'effectif en janvier" Uilenspiegel, Saint-Trond, Eupen et Sprimont connaîtront leur adversaire en demi-finales ce lundi matin après le tirage au sort prévu au siège de la fédération (URBH). (Belga)