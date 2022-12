Troubles au Pérou: des centaines de touristes bloqués au Machu Picchu, quelques Belges parmi eux

"Quelques Belges" se trouvent parmi les centaines de touristes bloqués au Machu Picchu, célèbre site touristique au Pérou, depuis mercredi, a indiqué le SPF Affaires étrangères à Belga jeudi. Les touristes ne peuvent pas quitter le site car les trains en provenance de Cuzco sont bloqués à cause de manifestations contre la nouvelle présidente péruvienne Dina Boluarte. Tous les voyages non essentiels au Pérou sont également déconseillés par le SPF Affaires étrangères.

Ce dernier recommande aux Belges sur place d'éviter les déplacements et les rassemblements, de rester vigilants et de suivre les informations locales en se conformant aux instructions des autorités. Le centre de la capitale Lima est également vivement déconseillé. Le ministère incite aussi les touristes à s'inscrire sur le site travellersonline.be afin de se signaler aux autorités belges comme étant à l'étranger.

Le Machu Picchu est l'une des principales attractions touristiques d'Amérique du Sud et est inscrit au patrimoine mondial de l'Unesco depuis 1983. La ville en ruines a été fondée par les Incas au 15e siècle et se compose d'environ 200 bâtiments. Des milliers de visiteurs viennent chaque jour. Ils arrivent principalement en train depuis Cuzco. Le Pérou traverse actuellement une grave crise politique et des manifestations ont lieu en plusieurs endroits contre la nouvelle présidente péruvienne Dina Boluarte, investie après que son prédécesseur Pedro Castillo a été destitué la semaine dernière.