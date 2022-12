Météo - Larges éclaircies sur l'ouest vendredi mais un temps gris ailleurs

(Belga) Vendredi, le temps restera longtemps ensoleillé sur l'extrême est et sud-est du pays. Sur l'ouest aussi, les éclaircies seront souvent larges avec cependant encore un risque d'une averse hivernale au littoral, annonce l'Institut royal météorologique (IRM) dans son bulletin matinal.

Les autres régions devront composer avec d'abondants champs nuageux laissant parfois échapper quelques flocons. Le risque de plaques de givre ou de glace persistera. Plus tard dans la journée, le soleil devrait percer la couverture nuageuse dans le centre du pays. Les maxima seront compris entre -2 degrés en Hautes- Fagnes, seront proches de 0 degré dans le centre et autour de +3 ou +4 degrés en bord de mer. Le vent sera généralement faible de direction variable ou de secteur nord. Vendredi soir, les éclaircies seront larges sur l'ouest, tandis que sur l'est il fera plutôt nuageux. Durant la nuit de vendredi à samedi, des nuages bas, de la brume ou des bancs de brouillard givrant sont attendus sur la plupart des régions. Il fera à nouveau très froid avec des minima de -4 à -11 degrés, et localement même encore plus bas en Ardenne. Il conviendra donc de tenir compte de la formation de plaques de givre. Samedi, la journée débutera sous une grisaille localement tenace, avant de laisser place à davantage de soleil. Le mercure oscillera autour de 0 degré, ce qui donnera lieu à des gelées nocturnes modérées. Dimanche, le ciel deviendra progressivement très nuageux à partir de l'ouest, avant de faire place à des pluies pouvant temporairement être verglaçantes, notamment en Ardenne. Les maxima iront de -1 à +3 degrés. En début de semaine, le temps sera doux mais venteux, très nuageux et souvent pluvieux. (Belga)