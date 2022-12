Au moins 10 morts dont 5 enfants dans un incendie d'immeuble près de Lyon

L'incendie d'un immeuble à Vaulx-en-Velin, dans la banlieue est de Lyon, a fait dix morts dont cinq enfants et quatorze blessés, dont "quatre en urgence absolue", dans la nuit de jeudi à vendredi, a indiqué la préfecture. Le sinistre, dont "l'origine est inconnue" et qui est "désormais éteint", s'est déclaré peu après 03H00 dans un immeuble de 7 étages et mobilise près de 170 pompiers, a-t-elle précisé dans un communiqué.

Plus d'informations à venir