Prévisions météo: "L’air polaire toujours présent", jusqu'à -12 degrés attendus ces prochaines heures

On se dirige vers une nouvelle nuit très froide un peu comme la nuit dernière. Notre présentatrice météo Sabrina Jacobs l'a confirmé dans le RTL INFO 13H. "Les nuits se suivent et se ressemblent. L’air polaire continue de faire geler les températures. La nuit dernière, on est descendu jusqu’à -15 degrés à Elsenborn. La nuit à venir s’annonce dans la même veine, entre -3 et -12 degrés. La vigilance jaune, premier niveau d’alerte, en raison des conditions glissantes, est maintenue jusqu’à 14h. Elle sera prolongée au moins jusqu’à demain", précise-t-elle.

Ce soir, des champs nuageux seront encore présents sur l'est du pays et pourraient localement y donner lieu à un peu de neige; des ouvertures se développeront ensuite progressivement dans certaines régions, et notamment sur le flanc ouest de l'Ardenne. Sur le centre et l'ouest du pays, le ciel sera d'abord souvent peu nuageux. Ensuite, de la brume puis du brouillard givrant se formera en de nombreux endroits.

Quelques averses hivernales pourraient temporairement atteindre le littoral dans le courant de la nuit. Le gel sera à nouveau prononcé avec des minima de -12 à -8 degrés (voire localement des valeurs encore plus basses) en Ardenne, et de -7 à -3 degrés ailleurs. Il conviendra donc d'être prudent sur l'ensemble du pays, en raison de la formation de plaques de givre ou de verglas. Le vent sera faible de direction variable.

Samedi matin, nous prévoyons d'abord encore du brouillard givrant et/ou des nuages bas en plusieurs endroits du pays (notamment dans les plaines de l'ouest du pays, le flanc est du relief de l'Ardenne et dans certaines vallées). Mais, au fil des heures, le soleil gagnera du terrain et devrait s'imposer sur la majeure partie du territoire l'après-midi. Les maxima seront compris entre 0 et -5 degrés en Ardenne, et entre -1 et +2 degrés ailleurs, sous un vent faible à parfois modéré de sud à sud-est.

Samedi soir, des nuages bas ou éventuellement encore du brouillard pourraient temporairement se former sur l'extrême ouest avant de se dissiper assez rapidement. Le ciel sera donc généralement peu nuageux sur la majeure partie du pays (avec seulement quelques nuages d'altitude), favorisant un refroidissement nocturne sensible avec des minima de -3 à -12 degrés, voire localement plus bas dans certaines vallées de l'Ardenne. Le vent sera faible à modéré et reviendra au secteur sud-est.

Dimanche, la journée débutera sous un soleil voilé et de bonnes gelées matinales. Ensuite, le ciel se couvrira progressivement avec l'arrivée d'une zone de pluie par l'ouest en fin de journée. Il n'est pas exclu que les premières précipitations prennent d'ailleurs très temporairement un caractère hivernal et être localement verglaçantes, principalement en Ardenne. De l'air plus doux gagnera graduellement nos régions et les températures atteindront, en fin de journée, des valeurs comprises entre -1 ou -2 degrés en Haute Ardenne et de +1 à +3 degrés en plaine, sous un vent modéré, à parfois assez fort sur le relief, virant du sud-est au sud. Durant la nuit de dimanche à lundi, la hausse du mercure se poursuivra et les pluies tomberont partout.

Lundi, nous aurons basculé dans des courants perturbés nettement plus doux que les jours précédents. En matinée, un ciel couvert avec de la pluie sera à prévoir. Ensuite, de nombreux champs nuageux dériveront toujours sur l'ouest et le centre avec par moments quelques périodes de pluies ou averses sur le nord-ouest. Dans le sud-est, le temps deviendra sec et les nuages, principalement élevés, laisseront filtrer par moments le soleil. Il fera nettement plus doux avec des maxima de 4 ou 5 degrés en Hautes-Fagnes à 9 à 11 degrés en plaine, sous un vent souvent assez fort de sud-sud-ouest. Les pointes pourront atteindre 60 km/h.

Mardi, le ciel sera généralement très nuageux avec d'abord quelques pluies ou averses dans la moitié nord-ouest puis dans le courant de l'après-midi, elles s'étendront aussi aux autres régions plus à l'est. Les maxima resteront très doux et varieront de 7 ou 8 degrés en Haute Ardenne et 11 ou 12 degrés en plaine, sous un vent de sud à sud-ouest modéré à parfois assez fort. Les rafales pourront encore atteindre les 55 km/h.

Mercredi, il faudra vraisemblablement encore composer avec un ciel très nuageux et des périodes de pluie dans la moitié sud-est tandis qu'ailleurs, le temps sera sec avec des éclaircies. L'après-midi, la perturbation s'évacuera par les frontières de l'est et nous retrouverons un ciel de traîne avec quelques averses éparses. Les maxima, en baisse, se situeront entre 4 et 10 degrés, sous un vent soutenu de secteur sud-ouest.

Jeudi et vendredi, il semblerait que de nouveaux passages perturbés traverseront le pays d'ouest en est. Un ciel très nuageux avec de la pluie sera donc à prévoir, avec des maxima de 10 ou 11 degrés dans le centre du pays. Le vent de sud-ouest restera soutenu.