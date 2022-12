Biathlon: au Grand-Bornand, Chauveau s'illustre à domicile

La jeune Bornandine Sophie Chauveau, qui prenait seulement son cinquième départ en Coupe du monde, s'est illustrée à domicile en terminant au pied du podium du sprint, vendredi au Grand-Bornand (Haute-Savoie). Quinzième, Julia Simon conserve le dossard jaune de leader du classement général.

Il s'en est fallu de moins de cinq secondes pour que Chauveau (23 ans) monte sur son premier podium en Coupe du monde dès sa cinquième course dans la cour des grandes, grâce à un 10/10 au tir. Elle termine finalement quatrième, à 19 sec 9/10e de la Suédoise Anna Magnusson, impeccable derrière la carabine et victorieuse pour la première fois en Coupe du monde .

"J'en rêvais, mais pas cette année. C'était déjà un rêve de courir ici, alors réussir à faire une course parfaite ici, c'est encore mieux qu'un rêve", sourit Chauveau en larmes lors de la cérémonie des fleurs réservée aux six premières.

Ce n'était pas la première fois de la journée que l'émotion la gagnait.

"Quand je ressors du pas de tir après mon tir debout, je fonds en larmes dans la descente, raconte-t-elle. Je savais que j'étais bien placée et je me suis dit: +Là, je peux jouer quelque chose d'extraordinaire+. Puis je me suis dit: +Ca suffit ! Maintenant, on se bouge et on avance !"

A un kilomètre de l'arrivée - où elle était pointée en deuxième position -, "je commençais à avoir vraiment très mal aux jambes, je ne voyais plus très clair, j'avais vraiment peur de tomber et j'ai perdu du temps, poursuit la Haut-Savoyarde. Mais je me suis fait plaisir de fou, avec le public qui était en feu, c'était dingue !"

- Trois Françaises dans le top 10 -

Partie avec le dossard 86, elle a aussi pu compter dans son dernier tour sur les encouragements sonores de Julia Simon, course déjà bouclée, avant d'être fêtée par ses coéquipières dans l'aire d'arrivée.

Jusque-là, le meilleur résultat de Chauveau, qui vit sa première saison en Coupe du monde, était une 19e place, en poursuite à Kontiolahti (Finlande) au début du mois.

Son sprint bornandin est par ailleurs un joli rebond, puisqu'il y a une semaine à Hochfilzen (Autriche), elle en avait été reléguée à la 71e place, la faute à quatre cibles sur dix manquées, ce qui l'avait privé de poursuite.

Simon, 100% de réussite au tir couché depuis que la saison est lancée, a, elle, été pénalisée par deux fautes debout : seulement quinzième, elle s'élancera avec 49 secondes de retard sur la tête en poursuite samedi (14h15) mais toujours avec le dossard jaune.

Sa nouvelle dauphine, l'Allemande Denise Herrmann-Wick, s'est toutefois rapprochée à 36 points (336 contre 330).

Herrmann-Wick a pris la troisième place du sprint vendredi après-midi, à quinze secondes de Magnusson et douze secondes d'une autre Suédoise, Linn Persson. Herrmann-Wick et Persson ont effectué chacune un tour de pénalité.

Outre Chauveau, deux autres Françaises se sont fait une place dans le top 10 : Lou Jeanmonnot, neuvième (0 faute) à 35 sec, et Anaïs Chevalier-Bouchet, dixième (1 faute) à 36 sec.

Les Suédoises a priori les plus attendues, les soeurs Elvira (1 faute) et Hanna Oeberg (2), se sont classées huitième, à 33 sec, et 22e, à une minute.