L'hôtel de Ville de Bruxelles accessible au public en mode musée à partir du printemps

(Belga) L'hôtel de ville de Bruxelles que se préparent à quitter le bourgmestre et les échevins de la Ville connaîtra aura un avenir muséal à partir du printemps prochain, a indiqué vendredi le bourgmestre de la Ville de Bruxelles, en marge de la présentation du Budget de la Ville pour 2023.

Comme le bourgmestre et les échevins qui y disposeront de locaux et équipements dernier cri, les conseillers communaux siégeront à partir du mois de janvier dans le centre administratif de la Ville, Brucity, où une salle d'assemblée a été aménagée. Actuellement, l'hôtel de ville classé depuis 1936 peut être visité avec un(e) guide sur rendez-vous tous les mercredis et dimanches. Selon Philippe Close, cette vocation muséale sera étendue au cours du printemps prochain, selon des modalités qui doivent encore être précisées. L'hôtel de ville de Bruxelles est un édifice de style gothique brabançon et classique. La partie de style gothique a été construite au XVe siècle, le long de la Grand-Place et de la rue Charles Buls. L'extension de style classique érigée au XVIIIe siècle, est constituée de trois ailes disposées en U à l'arrière de l'édifice gothique, le long des rues de l'Amigo, de la Tête d'or et Charles Buls. (Belga)