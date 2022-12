Open d'Angleterre de snooker - Luca Brecel sort le N.2 mondial Judd Trump et rejoint les demi-finales

(Belga) Luca Brecel (WS-11) s'est hissé en demi-finales de l'Open d'Angleterre de snooker vendredi soir à Brentford. Le Limbourgeois de 27 ans a surclassé pour ce faire le N.2 mondial l'Anglais Judd Trump 5-1.

"The Belgian Bullet" a filé immédiatement à 4-0 après avoir réalisé des breaks de 62, 135 et 53 dans les trois premiers frames. Après la pause, Trump a répondu par century de 128, mais n'a pu ensuite mettre à profit à trois reprises une erreur de Brecel. Pour une place en finale, Brecel affrontera l'Irlandais du Nord Mark Allen (WS-5) au meilleur des 11 frames, samedi soir. Allen a donné une leçon 5-0 à l'Anglais Ashley Hugill (WS-98) dans son quart de finale avec des breaks de 62, 61, 109 et 77. Sur les six rencontres précédentes face à Allen, Brecel compte deux succès lors des deux dernières. L'année passé, il avait éliminé le récent vainqueur de l'Open d'Irlande du Nord et de l'UK Championship 4-1 au premier tour de l'Open d'Angleterre. L'Australien Neil Robertson (WS-4) et l'Anglais Mark Selby (WS-3) s'affronteront samedi après-midi dans l'autre demi-finale. Le vainqueur du tournoi remporte 80.000 livres (92.000 euros), tandis que le finaliste repartira avec 35.000 livres (40.000 euros). Brecel est assuré de réintégrer le top 10 mondial à l'Ordre du Mérite à l'issue du tournoi.