Fin des fumoirs dans l'horeca, vente limitée,... voici comment le gouvernement compte se débarrasser du tabac

La Belgique se dote de nouvelles mesures anti-tabac. Objectif: réduire encore plus la consommation de cigarettes d'ici 2025.

Le gouvernement fédéral et les entités fédérées se sont accordés mercredi sur un plan interfédéral contre la consommation de tabac qui, bien qu'en recul en Belgique, reste cause de nombreux décès chaque année.



Le plan vise à rendre le tabac moins attrayant et plus difficilement accessible. L'interdiction de fumer dans certains lieux publics sera ainsi élargie dès janvier 2025 à de nouveaux espaces publics en plein air comme les parcs d'attraction, les parcs animaliers ou encore les pleines de jeux notamment. L'objectif est également d'éviter à l'avenir le "rideau de fumée" provoqué par les fumeurs à l'entrée des hôpitaux et des écoles. Les fumoirs vont également disparaître dans le secteur horeca. La vente de tabac sera parallèlement limitée.

Contrôles renforcés lors de l'achat de jeunes

Outre la fin de distributeurs automatiques déjà votée, les autorités veulent aller encore plus loin avec l'interdiction dès janvier 2025 de la vente de cigarettes dans les cafés ou les festivals. Le gouvernement fédéral a également conclu un accord pour mettre un terme à la vente de tabac dans les magasins d'alimentation de plus de 400 m2 d'ici 2028. Les contrôles des jeunes lors de l'achat d'un paquet de cigarettes seront renforcés. Dès qu'une personne aura l'air d'avoir moins de 25 ans, le vendeur devra contrôler son identité.

Là où leur vente sera autorisée, les produits de tabac ne pourront toutefois plus être exposés à la vue des consommateurs. Parallèlement, le plan prévoit plusieurs initiatives en matière de prévention, ainsi que pour aider les fumeurs à se détourner de l'herbe à Nicot. Un remboursement des thérapies de substitution nicotinique sera ainsi examiné prochainement par les autorités.