Course aux cadeaux de Noël: pour Pascale et Margaux, le secret c’est d’avoir "noté ce qui ferait plaisir" toute l’année

Dernier week-end complet avant Noël et les commerçants attendent beaucoup de monde dans les magasins. De nombreux Belges n’ont pas encore effectué tous leurs achats pour la fin d'année. Comment s’organisent-ils ?

À Charleroi, Pascale, Margaux, mère et fille, et la petite Luna sont à la recherche d’un manteau: elles savent précisément ce qu’elles veulent offrir. "On a une liste précise, on note à chaque fois ce qui ferait plaisir et ce qu’on sait qu’on doit acheter, on fait le tour, on essaye de trouver… On sait dans quels magasins on va trouver, en général", souligne Margaux.

La liste est aussi la clef pour une autre cliente de ce centre commercial afin de ne pas faire d’achats inutiles et se laisser (trop) tenter. "Du gel douche, de la déco, des petits sacs… J’ai déjà les idées, j’ai plus qu’à les trouver en magasin."

Un budget, et au feeling!

Mais pour d’autres personnes, les idées de cadeaux ne sont pas aussi évidents. Stéphanie et Justine compte sur leur instinct pour trouver la perle rare pour leurs proches: elles se sont fixé un budget mais se laissent guider une fois en magasin. "Je me mets une limite et par rapport à cette limite j’ai quelques idées mais c’est plutôt au feeling que ça se passe", livre Justine.

Cette inspiration spontanée ne comble pas seulement un manque de préparation: elle peut aussi être volontaire pour laisser place à la surprise. "Un cadeau, c’est n’est pas ce que l’autre a envie, c’est ce que nous on veut offrir ! C’est ça l’idée du cadeau", philosophe un autre acheteur croisé dans le centre commercial.

Les promos dans le viseur

Si chacun compte sur sa recette pour trouver ses cadeaux, une chose reste unanime cette année : le budget a clairement un impact sur l’organisation des courses de Noël. Certains, même, guettent sur les promotions: "60 ou 70% c’est toujours bon à prendre…"