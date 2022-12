Changement au gouvernement fédéral: Caroline Gennez remplace la ministre Meryame Kitir

Caroline Gennez remplacera Meryame Kitir au poste de ministre fédérale de la Coopération au développement et de la Politique des grandes villes. L'ancienne présidente du sp.a, aujourd'hui dénommé le Vooruit (socialistes flamands) revient ainsi sur le devant de la scène après plus de 10 ans sur les bancs du parlement. La Malinoise, née dans le Limbourg, peut en effet se prévaloir d'années d'expérience politique au plus haut niveau.

Ce samedi soir, elle prêtera serment devant le roi en tant que nouvelle ministre de la Coopération au développement et de la Politique des grandes villes en remplacement de Meryame Kitir, qui a fait un pas de côté à la mi-octobre pour raisons de santé.

Le parcours de Caroline Gennez

Caroline Gennez est née le 21 août 1975 à Saint-Trond. Longtemps considérée comme un espoir du tennis féminin belge, elle doit renoncer à une carrière sportive à l'adolescence en raison de problèmes de dos. Elle étudie alors les sciences politiques et sociales à la KU Leuven avant de se lancer en politique via le mouvement de jeunesse sp.a Animo, dont elle a été présidente. Dès 1999, Caroline Gennez travaille dans différents cabinets socialistes, tant flamands que fédéraux. Et en 2003, elle décroche un poste d'échevine à Saint-Trond.

Steve Stevaert, le président des socialistes flamands de l'époque, la remarque et la nomme vice-présidente du parti en 2003. Quatre ans plus tard, alors que Steve Stevaert a été remplacé par Johan Vande Lanotte et que ce dernier démissionne après de mauvais résultats électoraux, Caroline Gennez reprend les rênes du parti. Mais en 2009 et 2010, les résultats des élections pour les socialistes flamands sont à nouveau décevants.

Fait marquant de sa présidence, Caroline Gennez décide d'écarter du gouvernement flamand Frank Vandenbroucke dont la position avait suscité du ressentiment lors des négociations entre la direction du parti et les partenaires de la coalition CD&V et N-VA. Caroline Gennez ne se présente pas pour un second mandat.

En 2011, Bruno Tobback lui succède. Entre-temps l'ancienne présidente est élue à la Chambre où elle siège jusqu'en 2014 avant de revenir au Parlement flamand. En 2019, elle annonce sa retraite de la politique locale.