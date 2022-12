Un repas pour 3€: de plus en plus de personnes demandent l'aide de ce Resto du coeur à Laeken, mais les dons risquent de ne pas être suffisants

Les restos du cœur proposent chaque année un repas de Noël gratuit pour les personnes qui en ont besoin. Cette année, avec la crise, la demande augmente et les charges aussi. À Laeken, par exemple, le responsable s’attend à une augmentation de 30% du coût des repas. L’association craint que les dons ne soient pas suffisants pour maintenir ce service.

Nous nous sommes rendus dans le local des Restos du cœur de Laeken. Annie y savoure son seul repas chaud de la journée. Pour 3€, il y a dans son assiette de la viande, des pommes de terre et une salade. Un besoin vital pour cette pensionnée, femme de ménage pendant 30 ans. "Si j'avais pas ça, je m'en sortirais pas. Parce qu'à 3€, vous comptez l'électricité, etc. Le manger c'est impossible", nous dit-elle.

A l’accueil, Viviane voit défiler des habitués. "En général, ils sont contents d'être ici. C'est social, c'est convivial", explique la bénévole.

Un repas de Noël très prisé

Beaucoup se donneront d'ailleurs rendez-vous le 23 décembre pour un repas de Noël. Un menu festif d’une valeur de 10€ entièrement offert aux bénéficiaires.

Johana vient chaque année. Elle a hâte de partager ce repas. "J'aime mieux de venir comme ça je ne me sens pas toute seule. Parce qu'une fois que tu es toute seule, tu t'occupes à penser à l'un ou l'autre chose, et ça j'évite", nous confie-t-elle. "Comme ça on n'est pas seul. On sort, on parle avec les gens, on voit des gens", confirme Léonie.

Y aura-t-il assez de fonds pour assurer un repas à tout le monde?

Les restos du cœur de Laeken servent 200 repas par jour. Chaque mois, 30 personnes supplémentaires viennent demander de l’aide. Avec la crise, le responsable s’attend à une forte affluence pour Noël. "Le profil a légèrement changé. C'est un public qui est un peu plus jeune. Ici, nous avons l'habitude d'avoir des seniors, mais là nous avons effectivement un public qui a changé légèrement depuis mars", indique Bruno Lai.

À Noël, 500 repas et colis sont distribués à Laeken. Au niveau du pays, 5.200 repas de Noël ont été offerts par les Restos du cœur l'année dernière. Pour maintenir la cadence, l’association espère pouvoir compter sur les dons cette année encore.