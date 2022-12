Marc Tarabella soupçonné d'avoir reçu de l'argent du Qatar: une députée européenne Ecolo fait une révélation interpellante

Le scandale qui ébranle le parlement européen était au centre d’un débat ce midi dans l’émission "C’est pas tous les jours dimanche" sur RTL INFO.

Eva Kaili, eurodéputée socialiste grecque, et son mari Francesco Giorgio sont au cœur de la tempête. Les révélations cette semaine de ce collaborateur parlementaire ont provoqué un séisme. Que s’est-il passé ? Le parlement européen se serait-il laissé envahir par la corruption ? Qui sont les responsables ? Des députés belges ont-ils touché de l'argent ou des cadeaux du Qatar ou d'autres pays ?

De nombreuses questions ont été soulevées pendant le débat. Les invités ont notamment évoqué l’implication éventuelle de Marc Tarabella. Le député européen socialiste belge est cité par Francesco Giorgio. "Il dit, il faut être très précis sur les termes, qu’il soupçonne son chef Monsieur Panzeri d’avoir versé de l’argent notamment à Marc Tarabella. On en est là pour l’instant. Marc Tarabella nie en bloc cette accusation", souligne Louis Colart, journaliste au Soir.

Du coté socialiste, ils ont refusé un texte vraiment critique par rapport au Qatar

Le Belge est donc soupçonné d’avoir touché de l’argent au profit du Qatar. Il n’y a pas de preuves pour le moment mais la position du député socialiste a bien évolué sur la question dans le temps jusqu’à aboutir à des textes de loi plus faibles. "Ce que l’on a constaté, c’est que du coté socialiste ils ont refusé un texte vraiment critique par rapport au Qatar. Première chose. Deuxième chose, et il n’y a pas que les socialistes là-dessus, un amendement visant à intégrer le Maroc dans cette résolution Qatar a été rejetée. Y compris par certains libéraux. Malheureusement, je pense que tant pour la Qatar que pour le Maroc, on n’a pas fini d’avoir des révélations. Ce qui est extrêmement dommageable pour l’institution européenne", révèle Saskia Bricmont, députée européenne Ecolo.

Deux fois en voyage au Qatar

Marc Tarabella nie avoir reçu quoi que ce soit de la part du Qatar où il s’est rendu deux fois en tant que député. "Monsieur Tarabella s’est rendu au Qatar à deux reprises. Il était vice-président du groupe de la péninsule arabique au parlement européen et également membre de l’inter-groupe sport au parlement européen. Et donc c’est dans ce cadre-là qu’il s’était rendu au Qatar", confirme Anne Lambelin, vice-présidente du parti socialiste (PS).

On est donc vraiment sur des qualifications pénales

On ne sait pas qui à payer le voyage mais les soupçons de la justice vont bien au-delà. Ce dossier d’envergure dépasse largement le député belge. La question est de savoir s’il existe un système mis en place par des pays tiers pour exercer une influence sur la politique européenne. "Si on pense que cette histoire au parlement européen est un problème de lobbying qui est allé un peu trop loin et qui a franchi la ligne rouge, je crois que l’on se trompe vraiment. C’est un problème de gérance de pays tiers au sein des institutions et de corruption. On est donc vraiment sur des qualifications pénales", souligne le journaliste Louis Colart.

"Je n’ai rien à me reprocher", a réagi Marc Tarabella après l’éclatement de ce scandale. Le député a été provisoirement suspendu du PS. De son côté, Eva Kaili doit être entendue par les enquêteurs le 22 décembre.