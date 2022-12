Un "travail colossal" est réalisé concernant l'asile, selon le Premier ministre

(Belga) Un "travail colossal" est réalisé pour faire en sorte que personne - enfant, femme, homme -, ne dorme dans la rue, a assuré dimanche le Premier ministre, Alexander De Croo, qui a salué les efforts de la secrétaire d'Etat à l'Asile, Nicole de Moor ainsi que ceux de l'ensemble des pouvoirs concernés.

"Avec des températures hivernales désormais sous zéro, il s'agit véritablement d'une question de vie ou de mort Ces dernières semaines, la secrétaire d'État à l'Asile et à la Migration, Nicole De Moor, a réalisé un travail colossal pour faire en sorte qu'aucune personne - ni hommes. ni femmes. ni enfants - ne dorme involontairement dans la rue aujourd'hui. Le bourgmestre de Bruxelles, Philippe Close, a également confirmé au gouvernement que l'accueil de nuit dans sa ville est actuellement suffisant pour permettre qu'aucune personne ne soit contrainte de dormir dans le froid glacial", a-t-il déclaré dans une déclaration faite à l'occasion de la Journée internationale des migrants. Le chef du gouvernement a exprimé ses remerciements envers les communes qui ont apporté leur aide et créé des lieux d'accueil, non seulement pour les demandeurs d'asile mais également pour les réfugiés d'Ukraine. "La Belgique fait actuellement tout ce qu'elle peut pour offrir aux demandeurs d'asile un toit, des soins médicaux urgents et des procédures plus rapides qui permettent de lever les incertitudes et d'apporter la clarté sur la possibilité d'un avenir ou non dans notre pays", a-t-il ajouté. Le Premier entend également poursuivre les discussions avec ses collègues européens afin que d'autres pays prennent part à l'effort, la politique européenne de retour soit mieux coordonnée, les frontières extérieures de l'UE soient mieux contrôlées et qu'une lutte plus cohérente soit menée contre les passeurs. (Belga)