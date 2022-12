Crise de l'accueil - Quelque 150 personnes ont manifesté à Bruxelles pour dire stop à la crise de l'accueil

(Belga) Entre 150 et 200 personnes, selon les organisateurs, se sont rassemblées, dimanche vers 12h30, place de l'Albertine à Bruxelles, pour dire "stop" à la crise de l'accueil, en cette Journée internationale des migrants. Plusieurs représentants d'associations venant en aide aux demandeurs d'asile ont pris la parole pour enjoindre l'État belge à respecter l'obligation d'accueillir tous ceux qui ont besoin de l'aide internationale.

C'est une véritable campagne visant à mettre un terme à la crise de l'accueil qui a été lancée dimanche, à l'initiative de collectifs citoyens. Ils encouragent la réquisition de bâtiments vides pour loger les réfugiés qui sont refoulés par Fedasil, l'agence fédérale pour l'accueil des demandeurs d'asile. Ils demandent aussi aux citoyens d'interpeller par e-mail la secrétaire d'État à l'Asile et la Migration, Nicole de Moor. Plusieurs orateurs, notamment de la Ligue des droits humains, ont rappelé que la Belgique a été sommée à de multiples reprises par les justices belge et européenne de loger les personnes ayant introduit une demande d'asile sur son territoire. Actuellement, un grand nombre de ces personnes restent sur le carreau, Fedasil étant incapable de fournir des places d'accueil à tous les demandeurs. "L'État continue de déroger à ses responsabilités et, malgré des négociations politiques avec les associations concernées, aucune solution structurelle ne semble émerger", ont dénoncé les collectifs citoyens qui ont lancé la campagne. Elles ont également rappelé que quelque 700 demandeurs non accueillis, dont des mineurs étrangers non-accompagnés (MENA), qui sont prioritaires pour être hébergés dans des centres de Fedasil, se retrouvent actuellement dans un bâtiment inoccupé rue des Palais à Schaerbeek où ils vivent dans des conditions très précaires. (Belga)